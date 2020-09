Twee van de vier kinderen van minister Ferd Grapperhaus hebben eerder deze zomer corona gehad. Dat meldt De Telegraaf dinsdag.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt tegen de krant dat zijn kinderen in juli besmet bleken met het coronavirus. Dat is lang voor Grapperhaus’ veelbesproken bruiloft eind augustus, waar de 1,5 meterregel werd geschonden door gasten. De kinderen van de minister waren ook bij het huwelijk aanwezig.

Ophef over bruiloft Grapperhaus

Er ontstond grote ophef nadat op beelden van de trouwerij was te zien dat niet iedereen voldoende afstand hield tot elkaar. De minister gaf tekst en uitleg en betuigde spijt. “Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.”

Hij maakte daarop een symbolisch bedrag van 780 euro over aan het Rode Kruis. Tweemaal de hoogte van een coronaboete. Voor veel Nederlanders was een spijtbetuiging niet afdoende. Uit onderzoek van Hart van Nederland bleek eerder dat een derde van de Nederlanders vindt dat Grapperhaus moet aftreden.

Vragen in Tweede Kamer

Dinsdag maakte ook de Tweede Kamer bekend de minister te willen bevragen naar aanleiding van zijn bruiloft. Dat zal waarschijnlijk gebeuren tijdens een groter coronadebat, dat woensdag of donderdag wordt gehouden. Een verzoek om een apart debat over de bruiloft van de bewindsman kreeg niet voldoende steun in de Kamer.

ANP/Redactie