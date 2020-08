Minister Grapperhaus maakt 780 euro over aan Rode Kruis vanwege corona-ophef

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heeft 780 euro overgemaakt aan het Rode Kruis omdat tijdens zijn bruiloft afgelopen weekeinde niet iedereen 1,5 meter afstand hield. Het bedrag is tweemaal de hoogte van de boete die mensen kunnen krijgen als ze geen 1,5 meter afstand houden.

Grapperhaus maakte het geld vrijdag over, laat een woordvoerder weten. De beelden van zijn bruiloft, waarop te zien was hoe de gasten onderling niet genoeg afstand hielden, doken donderdag op. De minister zei dat de gasten op de coronaregels zijn gewezen, maar erkende dat het niet constant goed was gegaan. Grapperhaus bood op dezelfde dag nog zijn excuses aan.

Geloofwaardigheid

Premier Mark Rutte liet na de ministerraad weten dat de geloofwaardigheid van Grapperhaus niet ter discussie staat. Ook gaat de veel gemaakte vergelijking met Phil Hogen, de Ierse eurocommissaris die aftrad nadat was gebleken dat hij op een diner was geweest met tachtig gasten, volgens de premier niet op. In de opzet van die bijeenkomst was het al niet mogelijk om voldoende afstand te houden. Dat was bij het huwelijk van Grapperhaus anders, aldus de premier. “Maar bij de bordesfoto ging het fout.”

Uit het Hart van Nederland-panel bleek donderdag nog dat een derde van de Nederlanders vindt dat Grapperhaus moet opstappen om de corona-ophef. Daarnaast vond 76 procent van de ruim 2200 deelnemers dat een minister een belangrijke voorbeeldfunctie heeft die zich geen enkele misser kan permitteren. Zeker niet als het gaat om het naleven van de coronaregels.

ANP/Redactie