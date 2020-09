Het wordt heel lastig voor Ferd Grapperhaus om nog geloofwaardig door te kunnen gaan als minister. Dat zegt imagodeskundige Rik Riezebos woensdag tegen Hart van Nederland in een reactie op de nieuwe onthullende foto’s van zijn bruiloft.

Dinsdag werd duidelijk dat Grapperhaus op zijn trouwfeest het zelf ook niet zo nauw heeft genomen met de coronamaatregelen. Op nieuwe foto’s die Shownieuws naar buiten bracht, is te zien hoe hij zijn schoonmoeder knuffelt en anderen een hand te lijkt geven.

Opvallend, omdat de bewindsman eerder mensen die een huisfeest gaven en geen anderhalve meter afstand hielden nog “asociaal” noemde. Bovendien is Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor het handhaven van de coronaregels.

‘Hoe kan dit gebeuren?’

Dat juist hij nu de coronamaatregelen overtreedt, is niet slim volgens Riezebos. “Voor zijn betrouwbaarheid is het niet goed. Het is niet uit te leggen”, aldus de imagodeskundige. “Ik snap ook eerlijk gezegd niet dat dit kan gebeuren.”

In het begin van de coronacrisis ging premier Mark Rutte de fout in door RIVM-baas Jaap van Dissel een hand te geven, kort nadat hij Nederlanders had opgeroepen om dat juist níet meer te doen. “Ik kan me indenken: dat was uit een soort gewoonte, onnozelheid, maar we zijn inmiddels zo veel verder”, legt hij uit.

Juist zo iemand als Grapperhaus moet het goede voorbeeld geven, benadrukt de expert. “Het werkt op zijn geloofwaardigheid. Als die man nu iets gaat afkondigen, zullen sommige mensen denken: wat moeten we ermee?”

Laatste druppel?

Vorige week kwamen er al foto’s van het ‘corona-huwelijk’ naar buiten. De minister bood toen zijn excuses aan. Dat er nu nog meer beelden opduiken is extra schadelijk, meent Riezebos. “Één druppel kan nog wel, maar er is een laatste druppel die de emmer doet overlopen. Het is bash op bash, het wordt het steeds moeilijker om je te verweren.”

Over de eerste foto’s hoefde de bewindsman zich nog niet ernstig zorgen maken, volgens de imagodeskundige. “Die foto’s zijn van veraf genomen, daar is het lastiger om de afstand in te schatten.” Dat er nu beelden zijn waarop Grapperhaus zijn schoonmoeder omhelst verandert de zaak. “Daar kun je bijna geen excuus voor hebben.”

‘Mensen denken nu: zie je wel’

We zitten sowieso op een kantelpunt, zegt Riezebos, omdat er een grote groep mensen is die de coronamaatregelen in twijfel trekt. “Die mensen denken nu: zie je wel, als de minister het mag, waar zijn de maatregelen dan voor?” En dat is schadelijk voor zijn reputatie. “Dit is niet uit te leggen naar de horeca en andere bedrijven.”

Daarom lijken de uren van Grapperhaus als minister geteld, denkt de imago-expert. “Verder is het een prima minister en ik zou het zuur vinden als iemand om zoiets als zijn huwelijk moet aftreden, maar op deze manier verlies je een stuk geloofwaardigheid. En als je dat wilt blijven, moet je goed nadenken of je op die positie wil blijven.”

Beeld: Ferry de Kok