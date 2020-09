Fotograaf Ferry de Kok maakte de foto’s van de ‘corona-bruiloft’ van minister Ferd Grapperhaus en zag dat de bruidegom en zijn gasten de hele tijd te dicht bij elkaar stonden. Dat vertelde hij woensdagochtend op Radio 538.

Shownieuws publiceerde dinsdagavond nieuwe foto’s van De Kok, waarop te zien is dat Grapperhaus een arm om zijn schoonmoeder slaat en iemand een hand geeft. Uit eerder uitgelekte foto’s bleek al dat Grapperhaus’ gasten op het trouwfeest niet anderhalve meter afstand hielden.

Zo kwamen de foto’s tot stand

Radio-dj Frank Dane van 538 wilde van De Kok weten hoe de onthullende foto’s tot stand waren gekomen. “Denk jij dan: Grapperhaus gaat trouwen, daar moet ik bij zijn want het kan wel eens misgaan”, vroeg Dane.

“Precies zoals jij zegt”, antwoordde De Kok. “Bij dat soort dingen wil ik graag zijn. Ik had het één en ander gehoord en ben gewoon naar Bloemendaal gereden en daar heb ik de foto’s gemaakt.”

‘De hele tijd bij elkaar’

“Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ik een fotootje zou maken dat hij met zijn vrouw naar buiten zou komen”, legde de fotograaf uit. “Maar ik sta daar en ik zie in één keer dat hij met een hele groep naar buiten komt. Ze stonden elkaar op de schouders te slaan en handjes te geven”, aldus De Kok. “Dat moeten we dan toch even vastleggen.”

Volgens hem was de misstap van Grapperhaus geen incident. “Ze stonden de hele tijd bij elkaar. Niet één momentje. Ook bij het restaurant dat ze hadden afgehuurd stonden ze op het terras bij elkaar. Als je de foto’s ziet zou je niet denken dat het in de coronaperiode is.”

Nóg meer foto’s

De Kok heeft bewust niet alle foto’s in één keer naar buiten gebracht. “Als ik ze allemaal in één keer eruit gooi, verdien ik maar één keer wat.” Binnenkort komt de fotograaf met nóg meer foto’s van het huwelijksfeest. “Ik heb wel een paar honderd foto’s. Ook met dingen waarvan nog niet bekend is dat ze zijn gebeurd.”