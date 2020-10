Minister De Jonge waarschuwt voor risico misinformatie op aanpak coronavirus

Zorgminister Hugo de Jonge waarschuwt voor misinformatie die het vertrouwen in de overheid kan ondermijnen. Dat maakt het volgens hem moeilijker om het coronavirus onder controle te houden, wat weer leidt tot meer gezondheidsschade.

De minister zei dat dinsdag aan het einde van het debat in de Eerste Kamer over de app CoronaMelder.

Kritiek

De Jonge verwees naar het begin van de coronacrisis in maart, toen er veel vertrouwen was in de coronamaatregelen. Dat is cruciaal bij de aanpak, onderstreepte hij. “We moeten met elkaar heel zorgvuldig zijn als we spreken over diezelfde maatregelen, als we spreken over de intenties waarmee die maatregelen worden genomen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer is om het kabinet heel kritisch te volgen. Daar bent u voor. Daar worden kabinetten altijd beter van”, aldus de minister.

“En tegelijkertijd denk ik dat het heel goed is om heel zorgvuldig te zijn met de intenties van wetten. We bespreken deze week bijvoorbeeld de coronawet. Als er één wet is die heeft geleid tot misverstanden – tot misinformatie en bewust verspreiden van misinformatie – dan is het wel deze wet. Dat geldt ook voor de app. Daar wordt ook echt willens en wetens informatie over verspreid die gewoon niet adequaat is.”

Eerder dit jaar sprak De Jonge al zijn afkeer uit van berichten over de coronawet, die werden verspreid voordat de wet goed en wel af was. Ook partijen uit zowel de coalitie als de oppositie waren toen al kritisch. “Wacht even tot de wet er is, voordat je bang of boos wordt”, zei De Jonge in juni. De minister sprak toen bijvoorbeeld ook tegen dat de wet het kabinet meer macht zou geven.

Fake news

Maandag ging ook een bericht rond in WhatsApp-groepen dat zou zijn gelekt uit de Ambtelijke Crisiscommissie, met daarin onder meer plannen voor een avondklok. Het gaat om een nepbericht, meldde het ministerie van Justitie. Uit een analyse van datajournalisten van Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat sinds het begin van de crisis tientallen anonieme accounts via Twitter nepnieuws hebben verspreid over corona.

De Jonge wees erop dat veel van de informatie die “wel adequaat is, ook met enig wantrouwen wordt bejegend”. En dat is volgens hem niet zonder risico. “Want als het vertrouwen in een overheid wordt ondermijnd – daar hebben we allemaal een rol in – dan zal het moeilijker zijn het virus onder controle te houden. En dat is niet zonder gezondheidsschade. Daarom hecht ik eraan die woorden die verschillende fracties daaraan hebben gegeven, met kracht te onderstrepen.”

ANP