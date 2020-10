De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen en op de ic’s wordt het steeds drukker. In sommige regio’s zijn ziekenhuizen weer begonnen met het verspreiden van patiënten. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland van maandag 5 oktober.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen maandag: 4.581

– Aantal besmettingen sinds uitbraak: 140.471

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis maandag: 892

– Aantal ziekenhuisopnames sinds uitbraak: 12.940

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care maandag: 177

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.461

Update 06:58 – Nieuwe cijfers: Meer dan 25.000 coronagevallen afgelopen week

De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 19.326 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 13.471 en nog een week eerder kwamen 8265 coronagevallen aan het licht.

In de zes dagen sinds de vorige update is het aantal besmettingen met 22.920 toegenomen. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4581 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord.

Zeker 230 mensen zijn in de afgelopen zes dagen in een ziekenhuis opgenomen, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger. Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 68. Hier kunnen ook oudere sterfgevallen tussen zitten, die nu pas zijn doorgegeven en verwerkt.

Update 06:44 – ‘Nederland kampt met tekort aan virusremmer remdesivir’

Nederland kampt met een tekort aan remdesivir, de bekendste virusremmer voor patiënten met ernstige corona-verschijnselen. Ziekenhuizen kunnen het medicijn op dit moment niet bestellen, melden het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid in het FD.

“Het is heel erg vervelend”, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS. “Wij zijn al weken in gesprek met de Europese Commissie om meer remdesivir deze kant op te krijgen.” De Europese Commissie koopt de virusremmer centraal in en regelt de verdeling over de lidstaten. Bij het RIVM en VWS is het onbekend of er ook in andere Europese landen tekorten zijn.

Remdesivir is eind juni als eerste medicijn tegen covid-19 goedgekeurd door het Europese Medicijnenagentschap. Patiënten herstellen gemiddeld sneller dankzij het middel, dat ooit is ontwikkeld tegen hepatitis C en ebola.

Update 06:24 – Registratieplicht voor reizigers was niet uitvoerbaar

Het voorstel van het Outbreak Management Team om in de strijd tegen het coronavirus een registratiesysteem op te zetten van reizigers die ons land binnenkomen, is afgelopen zomer gesneuveld in een overleg van hoge ambtenaren en experts, het zogeheten Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), aldus de NOS.

Het BAO bestaat uit ambtenaren en afgevaardigden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de GGD-GHOR, aangevuld met ambtenaren van een aantal betrokken ministeries. Bij een crisis beoordeelt het BAO de adviezen van het Outbreak Management Team op politiek-bestuurlijke haalbaarheid en wenselijkheid.

Op 29 juli stelt het Outbreak Management Team (OMT) in een advies aan het kabinet voor om reizigers “op enigerlei wijze” te registreren, of ze ons land nu via de lucht, het water of de weg zouden binnenkomen. Het systeem zou ook moeten zorgen voor “een goed overzicht en een adequate informatievoorziening over de quarantaine”, aldus het OMT.

Maar een dag later heeft het BAO daar bedenkingen bij, hoewel de ambtenaren en experts uit het overleg de noodzaak van een betere naleving van de thuisquarantaine wel onderschrijven. Maar ze maken zich zorgen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een registratieplicht.

Update 06:02 – D66 wil ook mondkapjesadvies voor mbo en hoger onderwijs

Ook voor het mbo en hoger onderwijs zou er een dringend advies moeten komen om een mondkapje te dragen, vindt coalitiepartij D66. Op die manier zouden mogelijk meer studenten in het mbo, hbo en op universiteiten weer fysiek onderwijs kunnen volgen, stelt de partij.

“Dagelijks zitten een miljoen studenten thuis, en bestaat hun onderwijs de hele dag uit een computerscherm”, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. “Als ze met een mondkapje op iets meer veilig écht college kunnen krijgen, doen de meeste studenten dat graag”, verwacht hij. Bij elkaar komen om te werken is een “fundamenteel onderdeel van het onderwijs”.

Naast het uitbreiden van het mondkapjesadvies naar het mbo en hoger onderwijs, wil D66 dat er een nieuwe RIVM-richtlijn komt, “gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over het virus”. Zo zou duidelijk moeten worden dat studenten weer vaker fysiek onderwijs kunnen volgen. De vorige richtlijn is ruim drie maanden oud, benadrukt de partij.

Ook zou de mate van ventilatie op mbo- en hbo-instellingen en universiteiten moeten worden gecontroleerd, net als gebeurt op scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Update 05:53 – Kabinet start campagne om elkaar te helpen tijdens corona

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven dinsdag het startsein voor een campagne die mensen aanspoort elkaar aandacht te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Onder het motto ‘Aandacht voor elkaar’, worden mensen opgeroepen elkaar door de tweede golf heen te slepen.

Rutte en De Jonge nemen dinsdag het voortouw in Den Bosch, waar ze praten met tien Brabanders die corona tijdens de eerste golf van dichtbij hebben meegemaakt. De premier wilde aanvankelijk een nationale dag van bezinning organiseren om stil te staan bij de invloed die het virus op de samenleving heeft gehad. Nu blijkt dat de epidemie nog niet voorbij is, wil het kabinet ook aandacht voor problemen die in de tweede golf alleen maar groter worden, zoals eenzaamheid en werkloosheid.

Het kabinet wil dat acties op lokaal niveau van de grond komen. Op deze website worden de komende maanden initiatieven verzameld. Een aantal acties staan al op de site. Volgens een woordvoerder van de overheid moeten de voorbeelden lokale partijen en burgers “inspireren” om zelf iets op te zetten.