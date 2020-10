'Horecapersoneel test het meest positief op corona'

Van alle beroepsgroepen test horecapersoneel het vaakst positief op corona. Vanaf juli testte één op de twintig horecamedewerkers positief, met in september een uitschieter van bijna elf procent, meldt BNR Nieuwsradio.

Dick Koerselman, voorzitter van FNV Horecabond, schrikt enorm van die cijfers en vindt het verstandig als horecapersoneel mondkapjes gaat dragen, zegt hij tegen de nieuwszender. “We hebben het dringende advies van de overheid om in openbare gebouwen een mondkapje te dragen. Wij zeggen tegen onze leden dat ze dat ook moeten doen, omdat het altijd iets bijdraagt.”

Discipline

Voor een mondkapjesplicht in de horeca voelt Koerselman niets, hij pleit voor meer discipline in de horeca. “We gaan als vakbond niets verplichten rond medewerkers, bediening of in de keuken. Het gaat om discipline: gasten moeten gewoon afstand houden en ook binnen de werkorganisatie moet afstand kunnen zijn tussen collega’s.”

Lage kans op besmetting in horeca

Cijfers van het RIVM tonen volgens KHN aan dat slechts 3,9 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Dat zijn 165 personen in één week afgezet tegen 15 miljoen horecabezoeken per week, benadrukt KHN. Daarmee is de besmettingskans volgens de belangenorganisatie maar 0,001 procent. KHN repte eerder al van willekeur in beleid, waarbij onder meer naar de uitzonderingspositie van culturele instellingen werd gewezen.

Het kabinet zou volgens de sector moeten kijken naar wat er wél kan, in plaats van vast te houden aan de verregaande restricties. Die verplaatsen het probleem volgens de organisatie namelijk naar plaatsen zonder toezicht. Dat zou weer kunnen leiden tot meer besmettingen.