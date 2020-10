Horecaondernemers in Leiden zitten in een tweestrijd. Dit weekend is het Leidens Ontzet, een jaarlijks feest waarbij de bevrijding van de Spanjaarden in 1574 wordt gevierd. Normaal drukke tijden voor de kroegbazen, maar dit jaar zitten ze vanwege corona juist niet op de enorme drukte te wachten.

Daarom twijfelen ze: wel open gaan, of toch niet? Uit angst voor boetes houden zo’n tien kroegen de deuren dit weekend dicht, zegt Koninklijke Horeca Nederland Leiden tegen Hart van Nederland.

Bang voor te grote drukte

Een van die ondernemers is Mark Snijers van Café van Hout. Hij mag wel open, maar blijft toch dicht. “Je kunt wel wat verdienen, om het daarna weer uit te geven aan bekeuringen. We verwachten te veel drukte en daarom hebben we besloten dicht te gaan”, zegt Snijers.

Daar baalt hij wel van, want het Leidens Ontzet is een mooi feestje. “Het is echt iets waar je naar uitkijkt als ondernemer. Het is een groot feest, leuk om te organiseren. Maar nu is het thuis op de bank zitten.”

Om grote drukte te voorkomen zijn veel activiteiten afgelast. Zo is er geen markt, geen kermis en geen taptoe. Maar kroegen mogen wel open en dus kunnen mensen wel gewoon feest vieren. De gemeente zegt tegen Hart van Nederland voorbereid te zijn op onverhoopte drukte.

Hopen op minder mensen

Colin van Gestel-Messiaen van café De Twee Spieghels is dit weekend gewoon open, maar maakt zich ook zorgen over te grote drukte. “Ik hoop dat er dit keer veel minder mensen komen dan in andere jaren”, zegt hij. “We hebben in elk geval genoeg mensen aan het werk om alles in de gaten te houden en om ervoor te zorgen dat iedereen veilig zijn drankje kan doen.”

Normaal zijn het voor Van Gestel-Messiaen drukke tijden nu. “We hebben jaren meegemaakt dat er tapwagens aan beide kanten van het café stonden. En dan stond er ook nog een podium buiten met allemaal liveacts en duizenden mensen die in de straat die aan het feesten en drinken zijn.”

Of het dit jaar wel of niet druk wordt, is nog de vraag. “Er alt niets te vieren op dit moment, er zijn al zo veel slachtoffers gevallen hier in Leiden”, zegt een voorbijganger tegen Hart van Nederland.

Parken dicht

Twee parken in Leiden en het nabijgelegen Warmond zijn vrijdag uit voorzorg afgesloten en blijven tot en met zaterdagnacht dicht. De politie had aanwijzingen gekregen dat grote groepen mensen er illegale feesten zouden willen houden, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. De parken zijn afgezet met linten en verbodsborden.