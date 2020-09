Nederlanders willen hardere maatregelen in strijd tegen tweede coronagolf

De maatregelen die vrijdagavond zijn aangekondigd om het oplaaiende coronavirus de kop in te drukken, zijn te mild. Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) is van mening dat het kabinet met hardere maatregelen moet komen om het virus goed te kunnen beteugelen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2500 mensen. Bijna een derde van de Nederlanders (31 procent) staat wel achter de nieuwe maatregelen van het kabinet. De meeste maatregelen gaan gelden in zes regio’s waar het coronavirus momenteel het hardst toeslaat. In de horeca mag in die zes regio’s vanaf 0:00 uur niemand meer naar binnen. Om 01:00 uur moeten de tenten sluiten.

Daarnaast gelden aanvullende maatregelen die vooral gericht zijn op betere communicatie, strengere handhaving en extra aandacht voor kwetsbare groepen.

Bijna één op de vijf vindt de nieuwe maatregelen veel te ver gaan.

Vertrouwen in beleid neemt verder af

Het vertrouwen in het coronabeleid van het kabinet is sinds de vorige persconferentie weer iets afgenomen, zo blijkt uit het onderzoek. Op 6 augustus gaf 62 procent van de ondervraagden nog aan vertrouwen te hebben in het overheidsbeleid. Twee weken later, op 18 augustus, daalde dat percentage naar 56 procent en in het onderzoek van vrijdag daalde het vertrouwen verder naar een nipte meerderheid van 52 procent.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit ruim 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.