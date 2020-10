Fake news: Whatsapp-bericht over nieuwe coronamaatregelen blijkt onjuist

Het bericht met vermeende nieuwe coronamaatregelen dat sinds maandagmiddag op Whatsapp rondgaat, klopt niet. Dat laat het Ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Ze betreuren dat mensen via deze wijze nepnieuws verspreiden en onrust veroorzaken.

In de rondgestuurde lijst staat onder andere dat amateursportwedstrijden worden verboden en dat er in de vier grote steden een avondklok komt van 22.00 uur tot 06.00 uur. Voorafgaand aan de persconferentie van vorige week ging er ook een dergelijk bericht over nieuwe maatregelen rond. Deze inhoud bleek toen voor een groot gedeelte te kloppen. De horeca moest inderdaad om 22:00 uur dicht en sportwedstrijden moesten zonder publiek.

Geraffineerd bericht

Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid klopt er dit keer echter niets van. Een woordvoerder van het ministerie noemt het een “geraffineerd bericht” en vindt het “heel kwalijk dat dit wordt rondgestuurd”. Hij benadrukt dat het nog te vroeg is om het effect van de recent genomen maatregelen te zien, en dat er vooral wordt gekeken hoe de huidige maatregelen het beste kunnen worden toegepast.

Op sociale media gaat een lijst rond met nieuwe besluiten coronamaatregelen. Dit is onjuiste informatie. Het is te betreuren dat mensen via deze wijze nepnieuws verspreiden en onrust veroorzaken. Alle actuele informatie over de coronamaatregelen vind je op https://t.co/4Gjiqj0crT — Ministerie van Justitie en Veiligheid (@ministerieJenV) October 5, 2020

Hoge besmettingsgraad

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, liet maandag wel weten dat er nieuwe maatregelen genomen moeten worden, als de besmettingen in de komende dagen niet naar beneden gaan. De Brabantse horeca ziet bijvoorbeeld een avondklok wel zitten als extra maatregelen. Ze hopen hierdoor open te blijven en illegale feesten terug te kunnen dringen. De burgemeester van Breda, Paul Depla, liet maandag weten de keuze voor een avondklok te ondersteunen als deze door het OMT en kabinet aangeraden wordt.

Mondkapjesplicht en nieuwe regels

Ondertussen willen burgemeesters in het Veiligheidsberaad af van het dringende advies om mondkapjes te dragen. Volgens hen schept dit advies onduidelijkheid en bovendien hebben zij zo geen handvatten om te kunnen handhaven. “Een plicht is helderder”, aldus burgemeester René Verhulst van Ede voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis van Utrecht.

In het beraad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s samenkomen, bespreken de bestuurders maandagavond onder meer of er wel of niet een avondklok moet worden ingesteld, of er een mondkapjesplicht moet komen, de ontheffingen voor de cultuursector en of supermarkten in het hele land op uitgaansavonden om 22.00 uur moeten sluiten. De gemeente Utrecht ging over tot dit besluit nadat jongeren er afgelopen weekeinde na het sluiten van de kroegen massaal bier en wijn wilden inslaan. Er stonden lange rijen met wachtende jongeren bij de winkels.