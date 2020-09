We moeten met z’n allen weer de broekriem aantrekken. Dat was gisteren de boodschap tijdens de speciaal ingelaste persconferentie over corona. Door de forse stijging van het aantal besmettingen de afgelopen weken kwam het kabinet maandagavond met een extra pakket maatregelen. Die nieuwe coronamaatregelen worden door een groot deel van de Nederlanders gesteund. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3100 mensen.

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond aan dat de situatie in de drie grote steden “ernstig” is. Daarnaast kleurt de kaart van Nederland op steeds meer plekken rood. Daarom zijn er volgens het kabinet nu extra maatregelen nodig om de snelle opmars te stuiten. Die aanscherpingen worden gesteund door driekwart van de Nederlanders (76 procent). Vrouwen (81 procent) hebben er duidelijk minder moeite mee dan de mannen (72 procent).

Er zijn ook mensen die die de coronamaatregelen niets vinden. Bijna een vijfde van de Nederlanders (19 procent) in het panel steunen die dan ook niet. Ook hier zit er een groot verschil tussen man en vrouw. Waar bijna een kwart van de mannen (24 procent) het nieuwe pakket maatregelen onzin vindt, ‘stoort ‘maar’ 15 procent van de vrouwen zich aan de preventiemaatregelen die dinsdagavond om 18.00 uur ingaan.

Horeca eerder sluiten

Ook hebben we de panelleden de twee meest ingrijpende maatregelen voorgelegd. Het sluiten van alle horeca om 22.00 uur en het wegblijven van publiek bij sportwedstrijden voor de komende weken. Ook hier steunt de meerderheid de keuzes van het kabinet.

67 procent van de Nederlanders vindt het een prima plan om alle horeca de deuren te laten sluiten om 22.00. Mensen ouder dan 50 jaar (74 procent) hebben er overduidelijk minder moeite mee dan de ondervraagde groep mensen jonger dan 30 jaar. Van die laatste groep vindt een krappe meerderheid (51 procent) het geen goed idee om de kroegen en cafés eerder te laten sluiten.

Geen publiek bij sportwedstrijden

Ook de maatregel om publiek te weren bij sportwedstrijden wordt breed gesteund door de panelleden. Ruim driekwart van de mensen (77 procent) vindt het een goed idee dat supporters de komende paar weken maar thuis moeten blijven. Een vijfde van de mensen (21 procent) steunt deze maatregel niet. Ook hier wordt de maatregel breder gesteund door ouderen en voorval vrouwen hebben er minder moeite mee. Deze maatregel geldt voor alle sportwedstrijden van zowel amateurs als professionals. Daarnaast worden alle sportkantines gesloten.

De aanscherpingen gelden vanaf dinsdagavond 18.00 uur.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.