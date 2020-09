De komende drie weken zijn er geen toeschouwers welkom bij sportwedstrijden. In Velsen-Zuid was maandagavond daarom voorlopig de laatste wedstrijd met publiek in het profvoetbal: Telstar tegen FC Den Bosch.

Dat er geen publiek meer welkom is op de tribune is een van de maatregelen die volgens het kabinet nodig zijn om de comeback coronavirus een halt toe te roepen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakten dat maandagavond bekend tijdens een persconferentie.

Ook amateurs en jeugdige sporters moeten hun wedstrijden minimaal drie weken achter gesloten deuren afwerken, zonder publiek langs de kant. Daarna wordt bekeken of de maatregelen voldoende resultaat hebben opgeleverd of dat ze verlengd moeten worden.

Nog één avondje Telstar

Enkele honderden voetbalsupporters maakten maandagavond nog handig gebruik van de ingangstijd van de maatregelen. Omdat die pas vanaf dinsdagavond 18.00 uur gelden kon de thuiswedstrijd van Telstar gewoon nog worden bezocht. Er waren zelfs vooraf nog wat losse kaarten in de (digitale) verkoop.

“Gelukkig dat we vanavond nog even kunnen”, zegt een vrouwelijke supporter voor het stadion tegen Hart van Nederland. “We moeten rustig zijn, hè? Alleen als we gewonnen hebben, ga ik één keer juichen”, aldus een mede-fan.

Vrees voor financiële gevolgen

De supporters zijn verdeeld over de maatregel. “Misschien wel 70 procent van de clubs hebben het op orde”, aldus een trouwe stadionganger. “Dan vind ik het gek dat iedereen wordt gestraft.”

Een clubgenoot maakt zich ernstige zorgen over de financiële gevolgen. “Waar gaat het heen? Als dit nóg drie weken duurt, is deze club ook naar de filistijnen. De grootste zes clubs zullen het wel halen, maar de rest niet meer.” Maar een ander zegt weer: “Als het een heel klein beetje vrijgegeven wordt, zie je dat er toch mensen zijn die overal tegenin gaan. Dit is dan het resultaat.”

Telstar-voorzitter Pieter de Waard kan wel begrijpen dat zijn club de komende tijd voor lege tribunes speelt. “Als je ziet hoe breed de maatregelen zijn afgekondigd, dan is het natuurlijk een utopie om te denken dat het voetbal zich daaraan kan onttrekken. Dat moeten we ook niet willen.”

Telstar heeft van deze voorlopig laatste kans om het aanwezige publiek te vermaken goed gebruik gemaakt. De Witte Leeuwen versloegen FC Den Bosch met 6-1.

‘Voetbalstadion onveiliger dan supermarkt?’

Één niveau hoger, in de Eredivisie, heeft Feyenoord begrip voor de maatregelen van de regering. Wel vraagt de Rotterdamse club zich af in hoeverre het tijdelijk weren van publiek bij voetbalwedstrijden gaat helpen. “Natuurlijk zal er iets minder gereisd worden als mensen niet naar het stadion komen”, denkt algemeen directeur Mark Koevermans.

“Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de gang naar het voetbalstadion onveiliger zou zijn dan pakweg een bezoek aan de supermarkt”, vervolgt hij. Sterker nog, stelt Koevermans, “het heeft er alle schijn van dat buitenevenementen veel minder een mogelijke besmettingshaard zijn dan alles wat binnen gebeurt”.

‘Vraagtekens bij deze maatregel’

Supporterscollectief Nederland is teleurgesteld dat voetbalwedstrijden de komende drie weken zonder publiek moeten worden gespeeld. “We begrijpen de noodzaak om het aantal besmettingen terug te dringen”, zegt voorzitter Matthijs Keuning. “Wel zetten we vraagtekens bij deze maatregel en missen we perspectief.”

Zeker omdat de coronacrisis volgens hem “nog wel langer gaat duren” dan de drie weken waarvoor de nieuwe regels gelden. “We hadden in het voetbal juist een manier gevonden om op een verantwoorde manier een beperkt aantal supporters toe te laten, en ondertussen onderzoek te doen hoe we dat kunnen opbouwen. We hopen dit snel te kunnen hervatten.”

Redactie/ANP