Telstar-legende Korpershoek brengt eigen luchtje uit: 'Dit gaat een collector's item worden'

De naam Frank Korpershoek zal in de rest van Europa weinig belletjes doen rinkelen, maar toch komt hij nu in een mooi rijtje topspelers te staan. Net als Neymar, Beckham, Ronaldo en Zlatan heeft hij vanaf nu een eigen geurtje.

Korpershoek is 35 jaar en voetbalt al zijn gehele carrière bij Telstar, de nummer 10 van de Keuken Kampioen Divisie afgelopen seizoen. Vrijdag brengt de ‘Pirlo van de IJmond’ zijn geurtje Frankie Number Six voor het eerst aan de man. “Er zijn meer grote namen die een geurtje hebben. Ik weet niet of ik helemaal in het rijtje pas qua voetbalcarrière, maar qua luchtje nu wel,” vertelt hij aan Hart van Nederland.

Elke euro telt

Financieel houdt de middenvelder weinig over aan zijn product. De hele opbrengst gaat naar de IJmuidense clubkas. Ook Telstar kan door de coronacrisis namelijk elke euro gebruiken. Clubvoorzitter Pieter de Waard: “We zitten in een tijd dat elke euro telt. Op basis daarvan denken we dat als we hier mee door kunnen gaan, er nog veel euro’s kunnen volgen. Het gaat zeker een collector’s item worden.”

Korpershoeks teamgenoot Anass Najah is in elk geval positief. “Het ruikt een beetje zoet. In de winter zou ik hem wel op doen.”

