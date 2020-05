FC Groningen langs de deuren om hoofd boven water te houden in coronacrisis

De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de voetbalwereld. Profclub FC Groningen zit zelfs in zulk zwaar weer dat het eerder deze week aankondigde elf medewerkers te moeten ontslaan. Om het hoofd boven water te houden, gaat niemand minder dan hoofdtrainer Danny Buijs bij supporters langs te deuren.

Met die nieuwe actie ‘Laat ons weer eens juichen’ hoopt de club supporters te kunnen overtuigen om hun seizoenskaart te verlengen. Belangrijk, want voor de club dreigt een miljoenenverlies na het voortijdig staken van de laatste wedstrijden in de Eredivisie door het coronavirus.

Dus wordt de supporters om een gunst gevraagd. “Daar waar mogelijk”, benadrukt Buijs. “Want we kunnen niet in hun portemonnee kijken. Maar we hopen volgend jaar weer op hun steun te kunnen rekenen.”

Seizoenskaart FC Groningen

Buijs geeft iedere supporter die zijn seizoenskaart verlengt een FC Groningen-poster die hij of zij tegen het raam kan plakken. “Zo kun je iedereen laten zien dat je Groningen een warm hart toedraagt.”

Supporter Klaas-Jan ter Veen vindt het “heel erg leuk” dat de trainer plotseling voor zijn deur staat. “De club heeft mij ook gesteund in moeilijke tijden en ik denk dat het tijd is om iets terug te doen”, aldus Ter Veen. Hij heeft zijn seizoenskaart verlengd.

Naast het verlengen van de seizoenskaarten, vraagt de club haar achterban ook om af te zien van de tegemoetkoming voor de resterende vier thuisduels van het afgelopen seizoen. Potentiële sponsoren wordt gevraagd om juist nu een sponsorcontract af te sluiten.