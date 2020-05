FC Groningen keihard getroffen door coronacrisis, elf medewerkers op straat

Eredivisieclub FC Groningen heeft harde maatregelen getroffen vanwege de coronacrisis. Voor elf medewerkers is geen plaats meer in de organisatie, vijf openstaande vacatures worden niet ingevuld en naar alle aflopende tijdelijke contracten wordt “zeer kritisch” gekeken.

Spelers, staf, directie en alle andere medewerkers van FC Groningen hebben zich bereid verklaard een loonoffer te brengen om de club tegemoet te komen. Dat zal de komende dagen verder worden uitgewerkt. Daarnaast ziet de directie van FC Groningen af van behaalde bonussen.

FC Groningen heeft bovendien bij Euroborg NV, de eigenaar van het stadion en het TopsportZorgCentrum, een verzoek tot uitstel en afstel van de huur gedaan. “Al deze maatregelen zijn noodzakelijk om FC Groningen door de crisis te slepen”, laat de clubleiding weten.

Inktzwarte dag

Voor de ontslagen personeelsleden is er een sociaal plan. Algemeen directeur Wouter Gudde sprak van een inktzwarte en emotionele dag bij FC Groningen.

“Aan elf medewerkers te moeten melden dat er geen plaats meer voor hen is binnen de organisatie in deze tijd is zeer pijnlijk. Als directie en management worden wij echter geacht beslissingen te nemen, die in het belang zijn van de continuïteit van de club. En in crisistijd weegt dit extra zwaar. Op dit moment is het overleven van de huidige crisis prioriteit nummer één, twee en drie voor heel FC Groningen.”

Lees ook: Voetbalclubs vragen collectief steun in open brief aan achterban

Miljoenenschade

Gudde verwacht op dit moment met FC Groningen door alle gevolgen van de coronacrisis een schade van 5 miljoen euro te lijden. Voor elke thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen zonder publiek komt daar nog eens 400.000 euro bij. Het voorlopige tekort dekt de clubleiding door 2,5 miljoen euro van het investeringsbudget af te halen.

Gudde: “Wij willen echter wel actief blijven op de transfermarkt, op zoek naar directe versterkingen. Want zonder een goede eerste selectie kunnen wij de continuïteit van de club ook niet garanderen.”

Tekst/foto: ANP