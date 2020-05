Voetbalclubs vragen collectief steun in open brief aan achterban

Onder het mom van ‘Achter elkaar, voor ons voetbal’ richten de clubs in het betaald voetbal zich tot hun achterban. De clubs vragen hun fans via een open brief de club ook in deze periode te steunen.

“Het is stil. Lege velden. Lege stoelen. Lang hadden we de hoop dat we weer mochten. Ons verlangen hield ons sterk. Maar helaas blijft de stilte nog even. Want het is klaar voor dit seizoen; kruis erdoor, streep eronder”, staat in de brief.

“In de stilte wordt een stille strijd gestreden. Ons voetbal heeft het zwaar. Daarom vragen we je achter ons te blijven staan. En als je het nodig hebt, staan we achter jou.”

Tegemoetkoming

Het stopzetten van de competitie heeft ervoor gezorgd dat supporters één of meerdere wedstrijden mislopen. “De clubs bieden hun achterban daarom opties aan om hen hierin tegemoet te komen. Supporters die hiervoor in aanmerking komen ontvangen op 12 mei een persoonlijk bericht vanuit hun club waarin de mogelijkheden worden uitgelegd”, meldt de Eredivisie CV.

De clubs hopen dat de fans ondanks de onzekere periode hun seizoenkaart verlengen. Om dat te bewerkstelligen, bedenken de clubs diverse constructies. FC Twente biedt de supporters bijvoorbeeld drie opties, zo communiceerde de club zaterdagochtend.

Andere aanpak

“De verlenging vraagt dit jaar een andere aanpak dan we gewend zijn. Bij het aanbieden van de seizoenkaart en Premium Seats houden we rekening dat er komend seizoen wedstrijden zonder publiek gespeeld kunnen gaan worden. Hiervoor willen we een tegemoetkoming aanbieden”, aldus FC Twente.

De club uit Enschede biedt de fans de volgende mogelijkheden: geen tegemoetkoming bij gemiste duels, tegemoetkoming door middel van een in het stadion te besteden consumptiebon (tot 100 euro), tegemoetkoming door middel van een korting op de seizoenkaart voor het seizoen 2021-2022.

