Cambuur zamelt geld in voor juridische strijd: 'Ons is onrecht aangedaan'

Fans van voetbalclub Cambuur zijn boos. Want ondanks een straatlengte voorsprong op de concurrentie en een vrijwel zekere promotie naar de Eredivisie, moeten de Friezen van voetbalbond KNVB volgend seizoen gewoon weer in de Eerste Divisie uitkomen.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de competitie vanwege de coronacrisis niet uitgespeeld kon worden, maar het besluit zet kwaad bloed in Friesland en dus komen zij in opstand.

Juridische strijd

Supportersverenigingen hebben een ludieke actie bedacht om geld in te zamelen, zodat de een juridische strijd tegen de voetbalbond bekostigd kan worden. In ruil voor een donatie kunnen fans vrijdag en zaterdag met hun auto door het stadion rijden. Zij krijgen dan bovendien een sticker op de voorruit geplakt met de tekst ‘Cambuur komt eraan’.

Lees ook: De Graafschap en Cambuur blijven strijden voor promotie en spannen kort geding aan

“Wij leggen ons niet zomaar neer bij het besluit van de KNVB”, vertelt woordvoerder Sjoerd van der Meij. “We hebben echt het gevoel dat ons onrecht is aangedaan. Dat lééft heel sterk in Leeuwarden. Vandaar dat wij als club maar al te graag meewerken aan deze supportersactie. Misschien levert het genoeg op om een juridische strijd tegen de bond te kunnen betalen, maar vooral hopen we dat de KNVB tot wijsheid komt.”

Fans wordt opgeroepen om enkel met de auto te komen in verband met besmettingsgevaar van et coronavirus. Lopend of fietsend over het hoofdveld is dus niet toegestaan.