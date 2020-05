Voetbalclubs De Graafschap en Cambuur Leeuwarden staan op vrijdag 8 mei in een kort geding tegenover de KNVB. Ze eisen een plek in de eredivisie aankomend seizoen.

De voetbalbond besloot vorige week om af te zien van promotie en degradatie. De beslissing werd genomen omdat de voetbalcompetities vanwege de coronacrisis voortijdig zijn afgelopen. Dit betekent dat er geen kampioenen worden uitgeroepen, maar ook dat er geen clubs degraderen of promoveren.

Zowel De Graafschap als Cambuur Leeuwarden staan in de Keuken Kampioen Divisie op plaatsen die recht geven op een plek in de eredivisie. “We willen via de rechter gedaan krijgen dat de KNVB een besluit neemt waarbij Cambuur en De Graafschap wel promoveren”, aldus advocaat Dolf Segaar.

Mocht de rechter de twee clubs gelijk geven, dan zou de eredivisie volgend jaar uit twintig clubs bestaan. Ook zou de KNVB een ledenvergadering van de sectie betaald voetbal kunnen houden, zodat clubs de voetbalbond kunnen bewegen de beslissing te herzien.

