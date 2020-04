Drama voor Cambuur en De Graafschap, vreugde bij ADO en RKC: geen promotie en degradatie in betaald voetbal

Er zullen dit seizoen geen voetbalclubs degraderen uit de eredivisie, en ook geen clubs promoveren uit de eerste divisie. Dat besluit heeft de voetbalbond KNVB zojuist genomen. Dat betekent feeststemming bij ADO en RKC, maar ook treurnis bij Cambuur en De Graafschap.

Volg via ons liveblog al het nieuws over het coronavirus in Nederland.

Vanwege het coronavirus en bijbehorende veiligheidsmaatregelen is het al sinds halverwege maart verboden om wedstrijden te voetballen. Het kabinet kondigde dinsdag aan dat dat zeker tot 1 september nog zo blijft.

Dat betekent dat het huidige seizoen niet afgemaakt kan worden. De KNVB heeft vrijdagmiddag besloten welke verstrekkende gevolgen dat heeft voor de betaald voetbalclubs.

Drama voor Cambuur en De Graafschap

Cambuur en De Graafschap zijn de nummers één en twee uit de eerste divisie en die zouden onder normale omstandigheden promoveren naar de eredivisie. Zeker Cambuur, dat elf punten voor stond op de nummer drie, stevende af op een promotiefeestje.

Door het besluit van de KNVB zit dat er niet in en moeten beide clubs ook volgend jaar op het tweede niveau voetballen.

Vreugde bij ADO en RKC

Eredivisieclubs ADO en RKC vreesden de afgelopen weken dat zij mogelijk over het randje zouden vallen. Zij staan onderaan op de ranglijst en zouden bij deze stand normaal gesproken degraderen naar de eerste divisie.

Voor hen is het besluit van de KNVB een zegen: ze spelen ook volgend jaar op het hoogste niveau. Vooral voor RKC is dat een cadeautje, want de Waalwijkers stonden elf punten achter op de zestiende plek – op die plek degradeer je niet direct en kun je je via play-offs nog veilig spelen.