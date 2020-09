Voetbalsupporters tonen zich na kritiek van beste kant: 'Mensen worden toch meer bewust'

In het betaald voetbal kunnen ze na dit weekend opgelucht ademhalen: de supporters hebben zich vrijwel overal aan de coronamaatregelen gehouden. Vooral de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag lag onder de loep, maar na veel voorlichtingscampagnes, de inzet van extra stewards en de hulp van supporters zelf lijkt het bij de wedstrijd binnen de perken te zijn gebleven.

Vorige week kwam veel kritiek op verschillende clubs waaronder Feyenoord. Zo werden tijdens de wedstrijd Feyenoord-FC Twente de coronamaatregelen door de supporters grotendeels genegeerd. Het was reden voor premier Rutte om de fans op te roepen ‘hun bek te houden’ en gaf minister van Ark een allerlaatste waarschuwing af. Als supporters weer alle coronaregels zouden overtreden zou het over en uit zijn. Die boodschap is blijkbaar overgekomen.

‘Dit willen we niet missen’

“Ik vind het stukken beter gegaan dan vorige keer”, “Iedereen heeft zijn mond dichtgehouden” en “Er werd niet gezongen, een klein beetje dan. Het ging goed.” Het zijn enkele van de reacties van Feyenoordfans die opgelucht na afloop van de wedstrijd over hun ervaring vertellen. Tegen ADO Den Haag is het een doelpuntrijke wedstrijd en wordt het 4-2, normaal genoeg reden om volop te juichen. Nu was dat toch meer bedeesd.

“Ik denk dat mensen toch meer bewust worden, want we willen dit niet missen,” reageert een supporter. De oproep van de club en de overheid aan de fans om zich aan de coronamaatregelen te houden heeft impact gehad. “Je gaat liever vaker naar de Kuip dan dat je op tv moet gaan kijken, zonder publiek.”

Supporters grijpen zelf in

Feyenoord zette zondag extra stewards in om op te letten of iedereen zich aan de regels houdt, werden supporters getest op corona en werden ze via een brief en een videoboodschap van clubicoon John de Wolf opgeroepen de club te helpen. “Houd je aan de regels, houd anderhalve meter afstand. We willen voor jullie blijven spelen en niet voor een lege Kuip. De club rekent op jou,” zo luidde de boodschap van De Wolf.

Ook werd tijdens de wedstrijd waar nodig door supporters zelf ingegrepen. “Er waren natuurlijk wel mensen die probeerden te zingen, maar dan zeiden andere mensen ‘ssst ssst’,” vertelt een supporter. “Als we niet meer kunnen komen draait de club alleen maar verlies. Het is gewoon geen keus.”

De wedstrijddag lijkt dus overwegend goed te zijn verlopen, en dus verwachten supporters dat ze gewoon welkom blijven in het stadion. “Het gaat nu gewoon goed, dus ik denk niet dat er extra maatregelen komen.”

