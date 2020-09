Tijdens de Eredivisiewedstrijd Feyenoord-FC Twente in De Kuip zondagavond bleek dat een groot deel van de supporters zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Premier Mark Rutte is er niet over te spreken.

Hij vindt het “heel dom”, zegt hij desgevraagd tegen een verslaggever van RTL Nieuws. “Zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op.”

Veel voetbalfans vrezen dat er door het fiasco van zondagavond binnenkort opnieuw geen wedstrijden meer bezocht mogen worden. Want hoe regel je dat opgewonden supporters in een stadion zich keurig aan de maatregelen houden? Volgens Rutte is dat vrij simpel. “Gewoon je bek houden als je daar zit. Gewoon de wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen!”

Premier Rutte heeft geen enkel geduld voor juichende voetbalsupporters: 'je moet gewoon je bek houden.' pic.twitter.com/cT7U4A90vQ — Marieke v/d Zilver (@mvdz_) September 21, 2020

Richtlijnen eredivisieclubs

In juli lanceerde de KNVB in samenwerking met de Eredivisieclubs de richtlijnen om toch weer publiek op de tribunes toe te staan. Zo is er geen uitpubliek welkom, moeten stadions voor bijna 80 procent leeg zijn en is juichen niet toegestaan. Dat ging zondag dus faliekant fout.

Het verloop van deze wedstrijd wordt intern en ook nog met de lokale driehoek geëvalueerd, liet Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon eerder weten, “om te bezien of ondanks een maximale voorbereiding dingen in het vervolg toch nog anders zouden kunnen”.

Overigens verliep ook de wedstrijd zelf niet helemaal naar wens: Feyenoord kwam tegen FC Twente niet verder dan 1-1…