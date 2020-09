Felle kritiek op 'schandalige' drukte in stadion bij Feyenoord-FC Twente

Op sociale media wordt met veel verbijstering gereageerd op de grote hoeveelheid mensen in De Kuip tijdens de Eredivisiewedstrijd Feyenoord-FC Twente. Supporters lijken zich tijdens de wedstrijd massaal niet aan de coronamaatregelen te houden.

In juli lanceerde de KNVB in samenwerking met de Eredivisieclubs de richtlijnen om toch weer publiek op de tribunes toe te staan. Zo is er geen uitpubliek welkom, moeten stadions voor bijna 80 procent leeg zijn en is juichen niet toegestaan. Bij de wedstrijd in Rotterdam zagen kijkers en aanwezigen hele andere toestanden.

“Feyenoord neemt het niet zo nauw met de corona voorschriften,” schrijft Rolf Marselis, die zelf in het stadion zat. “Goed: tijdslot om binnen te komen en beperking in de toilet. Slecht: geen 1,5 meter tribune, zingen, schreeuwen, geen stewards voor waarschuwingen of controle, vertrek uit stadion, geen stewards en geen afstand.”

‘Dan zitten we straks allemaal thuis’

De grote vrees bij fans is dat het massale negeren van de coronaregels ervoor zorgt dat straks helemaal geen wedstrijd meer bezocht kan worden. “Heerlijk bovenop elkaar in Rotterdam,” tweet Mariyet. “Toch al brandhard daar maar straks krijgen we extra maatregels bij alle voetbalwedstrijden.” Dustin Bronius tweet: “Waar alle clubs rekening houden met alle maatregelen gelden bij Feyenoord andere wetten. En dan zitten we straks allemaal thuis! Bedankt Rotterdam!!”

De wedstrijd zelf was ook niet om gelukkig van te worden voor de Rotterdammers. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam tegen FC Twente niet verder dan 1-1. Václav Cerný bracht de club uit Enschede al binnen 2 minuten op voorsprong, Steven Berghuis trok de stand na een half uur spelen gelijk uit een strafschop.

Een woordvoerder van de KNVB kan zondagavond nog geen reactie geven, omdat de wedstrijden maandag worden geëvalueerd. Wel wijst hij erop dat clubs zelf moeten zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd. “Bijvoorbeeld door omroepen. De club is verantwoordelijk voor wat er in het stadion gebeurt,” benadrukt de woordvoerder. Woordvoering van Feyenoord was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

