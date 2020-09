Coronaproof voetbal kijken? Bij deze amateurclub zijn ze er helemaal klaar voor

‘Coronaproof’ naar een potje voetbal kijken, het blijft een uitdaging. Veiligheidsregio’s hebben aangekondigd sportclubs te gaan controleren, maar bij voetbalclub RKSV Boxtel hebben ze het inmiddels helemaal onder de knie. Witte stippen, gastvrouwen die je op je plek wijzen. Kortom, laat die controleur maar komen!

“Wij hebben bij de velden overal witte stippen neergezet op anderhalve meter,” vertelt voorzitter Ties Pronk trots. “Op de tribune staan witte stippen voor de anderhalve meter, en onze eigen mensen letten redelijk goed op.”

Geen gejuich

Bianca Vorstenbosch is een van deze gastvrouwen bij de amateurclub, die mensen erop wijst als ze geen afstand houden. “Ze luisteren heel goed. Ze zijn al heel blij dat ze aan de kant mogen staan, dus ze houden zich keurig aan de regels,” legt ze uit.

Om de verspreiding van druppels met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen is het niet toegestaan om te juichen. Dat is soms nog weleens lastig. “Ik heb toch wel gejuichd, een beetje,” vertelt een vrouwelijke supporter schuldbewust. “Het zit er toch wel een beetje in, hè?”

