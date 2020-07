Geen uitsupporters en veel lege stoeltjes: KNVB lanceert coronarichtlijnen betaald voetbal

Als het betaald voetbal na de zomer weer van start gaan zijn veel stadions voor bijna 80 procent leeg en zijn uit-supporters niet welkom. Dat staat in de richtlijnen die voetbalbond KNVB donderdag presenteert aan de clubs en supporters uit de Ere- en Eerste divisie. Als hoofdmaatregel blijft de bond de anderhalve meter afstand aanhouden. En dat levert in de praktijk heel wat lege stoeltjes op in de stadions.

Waarschijnlijk blijft in de Nederlandse stadions 80 tot 60 procent van de stoeltjes onbezet. Om extra reizen te voorkomen is besloten om uitsupporters voorlopig niet toe te laten. Op die manier blijft de situatie rond voetbalwedstrijden beter te handhaven door de politie en bovendien kan het uitvak gebruikt worden door supporters van de thuisclub.

Vanwege de anderhalvemetermaatregelen zullen de clubs waarschijnlijk niet alle seizoenskaarthouders een plekje kunnen geven. Alle extra zitplaatsen zijn dus welkom.

Geen kinderen met de spelers het veld op

Verder valt op dat de twee ploegen niet meer náást elkaar, maar ná elkaar het veld betreden. Ook lopen er voorlopig geen ‘mascottes’ meer mee het veld op: er is simpelweg geen anderhalve meter afstand mogelijk tussen de spelers en de kinderen.

De regels die de KNVB vandaag naar buiten brengt zijn bedoeld als richtlijn. Alle clubs moeten zelf hun coronamaatregelen inpassen en handhaven. Die zijn per stadion verschillend, denkt de KNVB. De clubs zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels, het protocol van de voetbalbond moet het uitgangspunt zijn.

Nog niets duidelijk over ‘juichverbod’

Over het veelbesproken ‘juichverbod’ is nog geen beslissing genomen. Eerder zie Mark Rutte op een persconferentie dat er weer publiek bij voetbalwedstrijden mocht zijn, maar dat juichen of hard zingen niet was toegestaan.

De KNVB heeft daar zijn vraagtekens bij en heeft het kabinet om opheldering gevraagd. Hier is nog geen uitspraak over geweest. De voetbalbond hoopt bij de start van het voetbalseizoen meer te weten.