De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen daalt gestaag en ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Voor twee weken gelden er strengere coronamaatregelen, daarna gaan we weer terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 6.689, dat zijn er 578 minder dan op vrijdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 2.384, dat zijn er 61 minder dan op vrijdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 602, dat is er 1 minder dan op vrijdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.960

Update 10:30 – OMT-lid: niet te snel versoepelen na gedeeltelijke lockdown

Ook als de gedeeltelijke lockdown half december is afgelopen zullen we rekening moeten houden met zwaardere coronamaatregelen in vergelijking met afgelopen zomer. Dat stelt viroloog en OMT-lid Menno de Jong zondag bij AT5.

“We moeten heel goed kijken naar wat wel en niet kan en niet zoals in de zomer alles maar weer loslaten”, zegt de viroloog van het Amsterdam UMC. “We moeten niet van sprint naar sprint gaan. We moeten er rekening mee houden dat het een marathon is.”

Het OMT-lid denkt dat er afgelopen zomer achteraf te veel versoepeld is. “Dan zie je hoe snel het kan gaan, ook in de zomer, als de omstandigheden voor het virus niet gunstig zijn. Dat zou in de winter nog wel eens sneller kunnen gaan.”

Tijdelijke versoepeling met kerst?

Grote kerstfeesten en oud-en-nieuw-vieringen zitten er dan ook niet in, aldus De Jong. “Ik zou het goed vinden als er met kerst tijdelijk iets meer kan en familie elkaar kan zien en met elkaar van een kerstdiner kan genieten.” Maar daarna zullen we volgens hem “wel echt weer vol aan de bak moeten”.

De viroloog denkt dan ook dat bepaalde coronamaatregelen nodig zullen blijven zijn, los van de basismaatregelen. Hij wijst daarbij op de routekaart van het kabinet. “Die is echt bedoeld als escalatieladder, versoepelen is niet het omgekeerde van de routekaart. Er moeten goede afwegingen gemaakt worden.”