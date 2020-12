Nederland zit nog altijd in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen gaat flink op en neer, de vraag is hoe we de naderende feestdagen gaan vieren. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 5.935, dat zijn er 301 meer dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 1625, dat zijn er 30 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 473, dat zijn er 15 minder dan op donderdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Terwijl farmaceuten haast maken om hun coronavaccin zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, lopen andere bedrijven alvast warm om het vervoer te regelen. Maar dat valt niet mee, blijkt uit een rondgang van RTL Z.

“Eigenlijk weet niemand precies waarop hij zich moet voorbereiden,” zegt John Twisk, directeur van Cyberfreight Pharma Logistics. Zijn bedrijf organiseert de opslag en het vervoer van geneesmiddelen. Hij en andere bedrijven die betrokken zullen zijn bij het transport van het coronavaccin, zoals Air France-KLM en truckers die het laatste stuk voor hun rekening nemen, hebben een taskforce opgericht om het transport zo goed mogelijk te organiseren.

Maar ze krijgen nog niet de informatie die ze nodig hebben, zoals hoeveel doses er in een doos gaan, hoe groot die doos is en wat het gewicht is. Twisk denkt dat farmaceuten die informatie niet willen delen uit angst om de concurrentie wijzer te maken. Ook bedrijven die koelverpakkingen maken weten nog niet welk vaccin ze kunnen verwachten en kunnen zich daardoor maar beperkt voorbereiden. Verschillende coronavaccins moeten bij verschillende temperaturen worden bewaard.

Scholen moeten jongeren die door de coronacrisis in de knel komen beter gaan helpen. Dat zeggen de Belgische psychiater Dirk De Wachter en de Nederlandse psychotherapeut Ard Nieuwenbroek in een interview met het AD.

De Wachter zegt dat hij aan de lopende band hulpvragen krijgt van jongeren die het moeilijk hebben. Daarom vindt hij net als Nieuwenbroek dat er op scholen structureler aandacht moet zijn voor de tegenslagen in het leven van leerlingen. De Wachter en Nieuwenbroek vinden dat scholen niet alleen af en toe een mentoruur moeten gebruiken om over ongeluk te praten, maar dat daar ook in andere lessen aandacht aan moet worden besteed.

Meer jongeren worstelen met tegenslagen; ze kunnen hun opa en oma niet bezoeken, er is stress thuis doordat een ouder zonder werk is gekomen, er overlijden mensen in hun omgeving aan corona. Nieuwenbroek, psychotherapeut en van huis uit onderwijzer: “Onderschat niet wat kinderen de klas in meenemen. Dat is kilo’s zwaar. Ze zien het getob, willen het opgelost hebben voor hun ouders, proberen ongezien te helpen. Met praten komt dat naar buiten.” De Wachter roept de jeugd op om over hun problemen te praten – en niet volgens de geijkte kanalen. “Spreek in vertrouwen met elkaar, niet op Facebook met 20.000 volgers. Zoek verbinding.’’

Update 06:11 – Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland iets gedaald

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld met ruim honderd gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zaterdagochtend 23.318 nieuwe gevallen gemeld. Vrijdag waren er nog 23.449 besmettingen.

De afgelopen dagen is het aantal nieuwe geïnfecteerden snel toegenomen. Donderdag meldde het RKI 22.046 nieuwe gevallen, woensdag rond de 17.000 en dinsdag zo’n 13.500 besmettingen. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.153.556 personen vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden nog eens 483 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental als gevolg van de epidemie komt daarmee op 18.517 te staan.