Agressieve mondkapweigeraar gooit vol blikje frisdrank door spatscherm bij tankstation

Zo boos worden dat je een vol blikje frisdrank met een flinke vaart naar het hoofd van een 76-jarige tankstationmedewerker gooit, voor een man bij een pompstation in Doetinchem was het reden genoeg toen er werd gevraagd of hij een mondkapje wilde dragen in de winkel.

Het is goed te zien op het filmpje dat sinds donderdagavond op social media is geplaatst. Het gaat mis als de man een paar flesjes drinken wil afrekenen bij de kassa. De medewerker achter de toonbank vraagt de man een mondkapje de dragen maar de man wuift de vraag weg.

Kapot coronascherm

Omdat de man niet mee wil werken aan de regels pakt de medewerker het drinken dat de man wilden afrekenen. Omdat het dragen van mondkapjes sinds 1 december verplicht is in openbare ruimtes en winkels is de boodschap duidelijk: geen mondkapje, geen drinken. De man pikt dit niet en wordt boos op de pompmedewerker.

Even lijkt het erop dat de man zijn verlies neemt en de winkel verlaat, maar vlak voordat hij naar buiten stapt pakt hij een blikje frisdrank uit de koelvitrine en gooit het met een flinke vaart naar de kassa. Het blikje mist een klant maar ternauwernood en raakt vervolgens het coronascherm. Door de klap spat een deel van het scherm uit elkaar. De medewerker achter de kassa weet net op tijd weg te duiken. De agressieveling kijkt nog even achterom als hij vervolgens de winkel uitloopt.

Excuses

De beelden van het tafereel worden gedeeld en staan inmiddels ook al op Dumpert. Op Facebook is het filmpje al ruim 4500 keer gedeeld. De man heeft zich inmiddels al gemeld bij de eigenaar van het tankstation en zijn excuses aangeboden. Maar daarmee is de kous nog niet af. Tegen het AD zegt de zoon van de eigenaar dat de man heeft belooft om een nieuw scherm te betalen. ”Dat is nog niet gedaan, er hangt inmiddels al een nieuw scherm, als hij die betaalt zijn wij tevreden.”