Ziggo Dome, AFAS Live en Westergas/A’DAM Toren willen in aanmerking komen voor extra coronasteun van de overheid. De directies van de drie Amsterdamse evenementenlocaties zien dat er geld gaat naar de gesubsidieerde cultuur, maar dat hun zalen achter het net vissen.

“In de Ziggo Dome zijn onze inkomsten inmiddels 98 procent minder. Dat is keihard. En ik merk dat niet gesnapt wordt hoe onze business werkt”, zegt directeur Danny Damman in Het Parool. Zijn collega Birgitte de Winter van AFAS Live wijst erop dat concertzalen vaak lang van te voren moeten programmeren: “Daarom strekken onze problemen zich nu al uit tot het najaar van 2021.” Duncan Stutterheim (Westergas/A’DAM Toren) voegt eraan toe: “Niemand durft het nog te zeggen, maar je moet realistisch zijn: de festivalzomer van volgend jaar kun je waarschijnlijk afschrijven.”

‘We vallen overal buiten’

Volgens Damman is er sprake van “willekeur” bij het verlenen van steun. “Wij zijn niet ‘top of mind’ bij de mensen die subsidie geven omdat we het ons hele bestaan al zonder doen. Bij cultuur wordt aan een theater gedacht, maar niet aan een groot podium bij ons of op Lowlands”, zegt Damman. “We vallen overal buiten”, beaamt De Winter. Stutterheim denkt ook aan de toeleverende bedrijven zoals licht, geluid en beveiliging: “De ruggengraat van onze industrie. Als er niet wordt ingegrepen, is al voor de zomer de helft van die zaken failliet.”

Maandag gaat de evenementenbranche onder het motto ‘The show must go on’ aandacht vragen voor de financiële nood als gevolg van de coronamaatregelen. Hoe die actie eruit gaat zien, wordt pas maandagochtend bekendgemaakt.

ANP