Nu het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt het moment dat we ook in Nederland gaan beginnen met prikken steeds dichterbij. Bij de vaccinatielocatie op het voormalige kazerneterrein in het Limburgse Blerick gaan de voorbereidingen voorspoedig.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

De eerste Nederlander zal waarschijnlijk pas op z’n vroegst op 8 januari gevaccineerd worden. En voordat het hele land kan beginnen met prikken zijn we mogelijk tien dagen verder: minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hoopt binnen een kleine maand, op maandag 18 januari, te starten met het vaccinatieprogramma.

Lees ook: Dit moet je weten over het goedgekeurde coronavaccin

Dat weerhoudt ze in Blerick echter niet om nu al vaart te maken met het inrichten van de priklocatie: het plan is om al twee weken eerder gereed te zijn om te beginnen met vaccineren. “Het is heel simpel: mijn opdracht is om op 4 januari op te leveren”, legt kwartiermeester Twan Jacobs uit aan Hart van Nederland.

‘Zorgvuldigheid boven snelheid’

Toch zal het hoogstwaarschijnlijk niet zo snel nodig zijn: het ministerie van Volksgezondheid verkiest namelijk zorgvuldigheid boven snelheid bij het begin van de vaccinaties, ook al betekent dat dat Nederland mogelijk als laatste Europese land begint met het inenten van de bevolking tegen corona.

Zo wil Volksgezondheid eerst de software goed op orde hebben voordat mogelijk administratieve problemen ontstaan zoals in het Verenigd Koninkrijk. Ook wacht het ministerie de richtlijn van gezondheidsdienst RIVM af om zo callcentermedewerkers die straks prikafspraken moeten inplannen goed te informeren.

Lees ook: Bijna helft van de Nederlanders weet te weinig over coronavaccin voor weloverwogen keuze

Goede communicatie moet helpen aan een groot draagvlak voor het coronavaccin, zo is de gedachte. Bij vragen over bijwerkingen moet er ook helder en volledig antwoord gegeven kunnen worden. “Een zorgvuldig en nauwkeurig opgesteld belscript kan op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het vertrouwen”, aldus De Jonge.

Kamers van 7 bij 7 meter

Ook in Blerick wordt volop rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen. Zo wordt er driftig aan een paviljoen gebouwd waar mensen voor hun inenting kunnen wachten. “Dat komt aan de voorkant van het gebouw”, weet Jacobs. “Zo kunnen mensen ook tijdens slecht weer wachten voor ze aan de beurt zijn.”

De priklocatie komt in een leegstaande legerkazerne met twee verdiepingen. “Per etage zijn vier grote kamers van zeven bij zeven meter”, legt de kwartiermaker uit. Zo is er volgens hem genoeg ruimte om meerdere vaccinaties in dezelfde ruimte uit te voeren.

6.000 vaccinaties per week

Op de ene etage worden mensen dan geprikt, waarna ze naar de andere verdieping worden geleid zonder dat ze in nauw contact hoeven te komen met anderen. Op de andere etage moeten de ingeënte personen vervolgens vijftien minuten wachten ter controle op eventuele bijwerkingen. Daarna kunnen ze naar huis.

Lees ook: Zorgpersoneel twijfelt om coronavaccin te nemen: ‘Wat als wij er ziek van worden?’

In totaal kunnen er straks in Blerick zo’n 3.000 tot 6.000 mensen per dag worden geprikt, verwacht Jacobs. In de regio zijn zo’n 13.500 zorgmedewerkers in de eerste vaccinatieronde aan de beurt komen. Die zullen dus mogelijk al binnen een week allemaal gevaccineerd zijn.