De rechtszaak van Soestenaar Bart B., die ervan wordt verdacht zijn 52-jarige vriendin te hebben gedood en haar lichaam in stukken te hebben gesneden, gaat dinsdag verder in Utrecht. Vandaag zal het Openbaar Ministerie met een strafeis komen.

Bart B. uit Westzaan wordt verdacht van de moord op kapster Miranda Zitman en van het in stukken zagen van haar lichaam. Haar romp is in januari 2019 in een koffer aangespoeld aan de Zuider IJdijk in Amsterdam en andere delen van haar zijn begraven in haar tuin in Soest. Die vond de politie in april nadat Bart B. zich meldde. Vermoedelijk is de kapster, die jarenlang een kapsalon in de Jordaan had op 28 december gedood in Soest. Daarna werd ze tot april vermist. Verdachte B. was werkzaam als beveiliger in de tbs-kliniek in Den Dolder.

De zaak ging dinsdag van start met het requisitoir van het Openbaar Ministerie. ‘Bizar, kil, kronkels’, met die woorden omschreef de officier van justitie de ‘leugenachtige’ Bart B. Hij zou in het proces meerdere keren zijn verklaring over de dood van Miranda hebben bijgesteld. “Er zijn intussen teveel varianten om nu allemaal op te noemen.”

‘Van de trap gevallen’

Maandag moest B. zich ook al in allerlei bochten wringen om zijn verhaal kloppend te houden. Zo bleef hij ontkennen dat hij zijn ex-partner Miranda heeft gedood. Volgens B. zou hij haar onderaan de trap hebben gevonden, ze bleek overleden. Vervolgens besloot hij haar lichaam in stukken te zagen. Het hoofd en de twee armen van Miranda begroef hij onder de favoriete buxus in hun tuin in Soest. Naar eigen zeggen deed hij dit om ‘haar te eren’.

De rechter hield de 57-jarige B. uit Soest voor dat de verwondingen die op haar lichaam zijn gevonden niet passen bij de val van een trap. Ze had namelijk veel letsel. Mogelijk is er veel geweld gebruikt om haar van het leven te beroven. Volgens het OM is er mogelijk gebruik gemaakt van een voorwerp om het letsel aan haar hoofd te veroorzaken. Uit onderzoek blijkt ook dat Miranda tape om haar nek heeft gehad, dat zou kunnen wijzen op een verstkking.

B. bleef echter volhouden dat hij niets met haar dood van doen heeft; ze leefde naar zijn zeggen niet meer toen hij haar onderaan de trap vond. Ook het bloedonderzoek in de woning laat een ander beeld zien. De officier van justitie vertelt dinsdag dat er door het hele huis bloed in aangetroffen. Onder andere in de kleed- en badkamer van het huis, maar geen spatje bloed onderaan de trap, de plek waar B. blijft volhouden dat Miranda om het leven is gekomen na een val.

Ook een patholoog die is ingeschakeld door het OM komt tot de conclusie dat de verwondingen die Zitman heeft opgelopen niet door een val van de trap kunnen komen.

Sporen gewist

Tijdens het requisitoir somt de officier van justitie ook op dat de tijdlijn van B. niet kan kloppen. De verdachte zou direct na de moord op geraffineerde wijze zijn begonnen met het wissen van sporen in zijn huis. Ook heeft hij geprobeerd om zichzelf een alibi te verschaffen.

Volgens experts is Miranda door veel geweld en verstikking om het leven gebracht op 27 december 2018 tussen 08.30 en 10.15 uur. Volgens Bart B. leefde zij toen nog. Ook na het afzagen en verstoppen van verschillende lichaamsdelen bleef B. nadenken over hoe hij het beter aan had kunnen pakken.

Volgens het OM heeft hij de koffer, waarin de romp van Miranda zat, die maar niet wilden zinken weer uit het IJ gehaald. Hij heeft er toen tientallen gaatjes ingeprikt met een priem. De priem is later door duikers gevonden in het Zuiderdiep.

Op 29 december, twee dagen na de dood van Miranda, schaft Bart B. allerlei spullen aan die hij gebruikt zou hebben bij het scheiden en dumpen van de lichaamsdelen en het schoonmaken van het huis. Zo heeft hij daarna de trap en de bovenverdieping grondig schoon gemaakt met ammoniak en bleekmiddel.

Eten bij de moeder van Miranda

Na de dood van Miranda bleef B. maandenlang doen alsof de kapster nog leefde en in het buitenland woonde. Hij stuurde uit haar naam WhatsAppjes en mailtjes, naar familie en klanten. Zelfs naar haar moeder stuurde hij berichten. Hij ging daar ook nog iedere week eten. “Ik besef nu dat ik dat niet had moeten doen”, zei B. tijdens de zitting maandag.

Naast het vermoorden en kwijtraken van het lichaam wordt B. ook verdacht van diefstal. Hij zou na de dood van zijn ex-partner meer dan een ton van haar geld hebben weggesluisd. Hij maakte onder meer geld van haar rekening over naar zijn rekening. Het is nog niet duidelijk waar al dat geld is gebleven.

Canada

B. werd vorig jaar april aangehouden. Waarschijnlijk is de vrouw al eind december 2018 gedood. Delen van haar lichaam werden op verschillende plaatsen gevonden, haar romp in een koffer langs het water in Amsterdam en andere delen in de tuin van de woning van B. in Soest. Haar benen zijn nog altijd niet gevonden.

De twee zouden na een relatie van zo’n twintig jaar uit elkaar gaan. Miranda wilde naar Canada, om daar een vroegere partner op te zoeken met wie ze weer contact had. Ze zou op de fatale dag daarheen vliegen. Voor het Openbaar Ministerie is dat ook het belangrijkste motief voor waarom B. Miranda om het leven heeft gebracht. B. kon het niet verkroppen dat zij definitief een einde wilde maken aan hun relatie.

Volgens de officier van justitie leefden Zitman en Bart B. al jaren als broer en zus en waren zij al jarenlang niet meer intiem met elkaar geweest.