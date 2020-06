Waarom moest kapster Miranda Zitman dood?

Maandag start de rechtszaak tegen Bart B. Hij zou zijn vriendin Miranda Zitman hebben vermoord en in stukken hebben gezaagd. De kapster uit Soest was maandenlang vermist.

Begin vorig jaar werd duidelijk dat de 52-jarige Miranda Zitman uit Soest vermist werd. Ze had 23 jaar lang een kapsalon in de Amsterdamse Jordaan en begon in 2016 een kapperszaak aan huis in de Utrechtse plaats. Haar buren hadden de kapster al sinds eind november 2018 niet meer gezien, vertelden ze tegen Hart van Nederland.

Vreemde e-mail

Vaste klanten kregen in januari 2019 een mailtje van kapster Miranda, waarin zij plots afscheid nam en aankondigde naar het buitenland te vertrekken. “Ik ben om privé redenen gestopt met mijn kapsalon in Soest en zal ook niet meer komen knippen in Amsterdam”, stond in de brief. “Helaas moet ik alle afspraken die al gemaakt zijn voor 2019 bij deze annuleren.”

Hart van Nederland sprak een vaste klant die al vermoedde dat de mail niet door Miranda zelf was verstuurd. “Ik dacht toen al dat ze haar klanten nooit zo zou dumpen, die vond ze veel te belangrijk.”

Lees ook: Vaste klanten over vermiste Miranda uit Soest: ‘Intelligente, hardwerkende vrouw’

Lichaam in stukken

Begin vorig jaar werd in Amsterdam een koffer in het water gevonden met daarin delen van een lichaam. Een paar maanden later werden er in Soest ook lichaamsdelen in het huis en de tuin van Miranda gevonden. Het bleek om de vermiste kapster te gaan. Sommige lichaamsdelen zijn nog altijd niet gevonden.

Haar partner Bart B. (57) werd in april vorig jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Miranda eind december 2018 is gedood in Soest. Na haar dood heeft Bart B. volgens justitie maandenlang onder haar naam contact gehad met familie en vrienden. Hij liet hen en klanten weten dat Miranda naar het buitenland vertrok.

Lees ook: Verdachte in stukken snijden kapster Miranda: ‘Ik had de politie moeten bellen’

Door die berichten heeft Miranda’s familie nog maandenlang geloofd dat zij leefde. Bart B. zei eerder tijdens een pro-formazitting, waarin de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld, dat hij Miranda niet heeft gedood, maar haar onderaan de trap had gevonden. “Daarna heb ik verkeerd gehandeld”, verklaarde hij.

‘Gevonden onder trap’

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte verschillende verklaringen over die vermeende valpartij gegeven en is er nog altijd geen bewijs dat zijn verhaal over de val klopt. Bart B. wordt er ook van verdacht meer dan een ton van Miranda te hebben gestolen.

Lees ook: ‘Verdachte moord op kapster Miranda Zitman heeft ook haar geld gestolen’

De rechtszaak dient maandag en dinsdag. Eigenlijk zou de zaak al in april inhoudelijk behandeld worden, maar door de coronacrisis werd dat verplaatst.

Redactie/ANP