Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de afgelopen voor het eerst in een week weer afgenomen. Tussen zondag- en maandagochtend werden er bij gezondheidsdienst RIVM 8.496 positieve tests geregistreerd. Een dag eerder waren dat er nog 9.924.

Op maandagen ligt het aantal meldingen vaak wat lager dan op andere dagen, omdat in de weekenden minder mensen zich laten testen. Het aantal van bijna 8.500 nieuwe gevallen is wel hoger dan op eerdere maandagen. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 7.100 positieve tests, de week daarvoor waren het er bijna 4.600.

Het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen week een vlucht. Zondag werden er bijna 10.000 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met enkele weken geleden en het hoogste aantal sinds 1 november.

Vanwege de oplopende besmettingscijfers zou het kabinet over willen gaan op een harde lockdown, bevestigen Haagse bronnen. Nederland gaat tot en met 19 januari op slot: bijna alles moet dicht, inclusief scholen. Premier Mark Rutte geeft maandagavond een toespraak vanuit het Torentje, waarin hij de nieuwe maatregelen zal toelichten.

