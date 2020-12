'Harde lockdown tot half januari: kabinet wil winkels en scholen sluiten'

Nederland gaat vanaf middernacht ruim een maand op slot. Het kabinet stevent af op een harde lockdown tot en met 19 januari om zo een einde te maken aan het oplopende aantal coronabesmettingen, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door de NOS.

De regering wil alle niet-essentiële winkels, dus niet supermarkten en drogisterijen, de komende maand sluiten. Ook culturele instellingen, waaronder theaters en bioscopen, blijven de komende vijf weken dicht, net als zogenoemde doorstroomlocaties zoals dierentuinen.

Daarnaast vallen contactberoepen als kappers en nagelstylisten moeten stoppen met hun werkzaamheden. Fysiotherapeuten zijn een zorgberoep en vallen hierdoor mogelijk niet onder de verzwaarde lockdown. De aangescherpte coronamaatregelen gaan al om 0.00 uur vannacht in, om zo te voorkomen dat er dinsdag een run op winkels ontstaat.

Scholen en kinderopvang dicht

Verder gaan ook alle schollen vanaf woensdag dicht, zowel basis- als middelbare scholen. Vanaf dat moment moeten leerlingen dus online les krijgen. RTL Nieuws meldt dat ook de kinderopvang dichtgaat, alleen voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft opvang mogelijk. Ook de sportscholen zouden moeten sluiten.

Tot slot zou het kabinet van plan zijn alle Nederlanders op te roepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en bezoek tot een minimum te beperken. Een avondklok – die eerder al meerdere keren op tafel lag – blijft ook nu naar verwachting uit.

Premier Mark Rutte licht alle aanscherpte coronamaatregelen maandagavond toe in een nieuwe toespraak vanuit het Torentje. De toespraak van de minister-president is vanaf 19.00 uur live te volgen op SBS6, hartvannedernederland.nl en in de Hart van Nederland-app.

Redactie/ANP