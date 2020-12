Premier Rutte houdt om 19.00 uur opnieuw toespraak vanuit het Torentje

Premier Mark Rutte houdt maandagavond om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit zijn werkkamer.

Waarschijnlijk zal Rutte in zijn toespraak strengere coronamaatregelen aankondigen. Het kabinet overlegt daar maandag over. Zo zou het sluiten van niet-essentiële winkels overwogen worden. Ook een nieuwe sluiting van onder andere musea, dierentuinen en pretparken zou op tafel liggen, maar volgens Haagse bronnen is daar nog geen besluit over genomen.

Situatie is ‘ernstig’

De meeste betrokken bewindspersonen houden maandagochtend crisisoverleg. Later op de dag volgt een extra ingelaste ministerraad. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei voorafgaand aan het beraad dat de situatie “ernstig” is en er volgens hem meer nodig is.

Uiteraard kijkt het kabinet naar de maatregelen die Duitsland neemt, zei De Jonge, “maar wij hebben wel echt te maken met de Nederlandse situatie”. In Duitsland geldt vanaf woensdag een strenge lockdown, waarbij niet-essentiële winkels dichtgaan en ook scholen de deuren sluiten.

