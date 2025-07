Speeltuin in Voorburg na norovirus-uitbraak weer open, bron blijft mysterie

De speeltuin in Voorburg die deze maand dichtging omdat zeker 23 kinderen na een bezoek ziek waren geworden, gaat maandagmiddag weer volledig open. Ook het waterspeeltoestel, dat als enige nog was afgesloten, is dan weer toegankelijk.

De gemeente Leidschendam-Voorburg meldt dat de GGD geen ziekteverwekkers heeft gevonden in speeltuin Opa's Veldje en dat er geen reden is om aan te nemen dat het norovirus, waarvan de kinderen ziek werden, er nog aanwezig is.

Het drinkwaterpunt van het speelveld werd voor de zekerheid afgesloten en onderzocht:

0:54 GGD onderzoekt speeltuin Voorburg na ziek worden 23 kinderen

Zeker 23 kinderen bleken besmet met het norovirus na een bezoek aan Opa's Veldje. Vermoed werd dat het besmettelijke buikgriepvirus zich via het waterspeeltoestel had verspreid. Meerdere kinderen die in het zand rond dat toestel hadden gespeeld werden ziek.

Geen ziekteverwekkers

In monsters van de GGD op die plek zijn geen ziekteverwekkers gevonden. "Norovirussen overleven slecht in de buitenlucht", meldt de gemeente. "Na twee weken sluiting van het waterspeeltoestel is er geen reden om aan te nemen dat het virus nog aanwezig is."

Hoe het virus zich heeft verspreid of wat de bron was, is niet aan te tonen, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het is ook mogelijk dat kinderen van verschillende scholen het virus bij zich droegen en dat kinderen het virus onderling hebben overgedragen tijdens het spelen. Dit blijft onduidelijk."

ANP