Roy overleeft een hersenbloeding, nu strijdt zijn gezin om hem thuis te krijgen

Het leven van de 34-jarige Roy Cornet uit Spijkenisse staat sinds afgelopen zomer volledig op zijn kop. Op 12 juli kreeg hij plots een hersenbloeding. Hij werd met spoed geopereerd en na twee weken op de intensive care bleek de linkerkant van zijn lichaam verlamd. Sindsdien zit hij in een revalidatiecentrum, want voordat Roy naar huis kan, zijn er grote aanpassingen nodig aan de woning. Die kosten moeten hij en zijn gezin zelf dragen, omdat Roy nog geen definitieve diagnose heeft.

Wat er die avond gebeurde, staat Roy's vrouw Laura nog helder voor de geest. "Ik zag dat zijn bril op de vloer lag, dus merkte ik dat er iets niet oké was. Daarna zakte hij als een lappenpop in elkaar", vertelt ze aan Hart van Nederland. De straat stond binnen no-time vol met zwaailichten, ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

In het ziekenhuis bleek dat hij een ernstige hersenbloeding had door drie aneurysma's (verwijde bloedvaten), waarvan een was gescheurd. "Confronterend hoor, om van een arts te horen dat ik meer dood dan levend was toen ik binnenkwam", blikt Roy terug. Om zijn leven te redden, halen chirurgen een stukje van zijn schedel weg.

Toekomst onzeker

Na twee weken op de intensive care werd duidelijk dat Roy halfzijdig verlamd is. Hij heeft geen gevoel in zijn linkerarm- en been, en met zijn linkeroog ziet hij slecht. Lopen, douchen, zelf aankleden; hij moet alles opnieuw leren. Daarvoor verhuist hij na zes weken naar een revalidatiecentrum.

Ondertussen breekt Laura haar hoofd over de dag dat Roy naar huis mag. Hij zal dan nog niet 100 procent de oude zijn en hun woning moet worden aangepast. De trap vormt een obstakel, de badkamer is ongeschikt en een plek waar hij kan douchen en rusten ontbreekt. Een aanbouw of zorgunit is noodzakelijk, maar zonder definitieve diagnose kan de gemeente het gezin niet helpen.

Reactie gemeente Nissewaard: " Allereerst willen we onze oprechte sympathie uitspreken voor de familie. Het is vreselijk om te horen in welke situatie zij verkeren. Als gemeente streven we ernaar iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen en onze inzet is om altijd zo snel mogelijk de juiste ondersteuning te verlenen. De aanvraag is momenteel nog in behandeling. In dit specifieke geval moeten we als gemeente wachten op de voortgang van het revalidatietraject. Op dit moment is het herstel van de heer Cornet nog onzeker, waardoor we nog niet kunnen aangeven welke specifieke ondersteuning vanuit de Wmo mogelijk zal zijn. Zodra er meer duidelijkheid is over het herstel en de medische situatie, kunnen we samen met de familie bekijken welke aanpassingen en ondersteuning noodzakelijk zijn. We hebben kort contact gehad met mevrouw Cornet en de benodigde rapportages zijn opgevraagd bij het revalidatiecentrum. Helaas is er geen specifiek noodfonds beschikbaar voor dit soort situaties. Er is inmiddels wel een gehandicaptenparkeerkaart afgegeven. Verdere details kunnen we vanwege privacy redenen niet delen. Zodra er meer duidelijkheid is over de medische situatie, zullen we zo spoedig mogelijk bekijken welke ondersteuning mogelijk is."

Maar een definitieve prognose en diagnose kunnen nog maanden duren. Laura voelt zich gedwongen om een crowdfunding op te zetten om de verbouwing van meer dan 75.000 euro te kunnen betalen. Ondertussen kijkt Roy vooral uit naar thuis zijn bij zijn gezin, hoe tijdelijk of beperkt dat ook zal zijn.