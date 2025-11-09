Jessy verloor vinger door klimmen met ring om: 'Is dit jaar al 5 kinderen overkomen'

Als Jessy (12) haar hond uitlaat, in de buurt van haar huis in Oudheusden, gaat het gruwelijk mis. Ze wil over een puntig hek klimmen en blijft haken met haar ring. Het kost haar haar vinger en artsen waarschuwen: Jessy is niet het eerste kind dat een vinger kwijtraakt door spelen of klimmen met een ring om.

In de video bovenaan vertelt Jessy met haar moeder en vader het verhaal. Ook geeft plastisch chirurg Damen advies.

Een paar maanden geleden is het nu: Jessy sprong van een hek en bleef door haar ring haken. Haar vingertopje werd eraf gerukt en in het ziekenhuis bleek dat het niet meer op de vinger geplaatst kon worden. Sterker nog: haar ringvinger moest geamputeerd worden.

Vijf kinderen vinger geamputeerd

Vader Bas en moeder Sandra willen vertellen wat Jessy overkwam om anderen te waarschuwen: "Als we er ook maar één kind voor kunnen behoeden, zijn we al blij." Ze wisten wel dat een ring gevaarlijk kan zijn, bijvoorbeeld met sporten. Maar dat het ook voor kinderen zo gevaarlijk kan zijn, daar hadden ze niet aan gedacht.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis hebben ze dit jaar al vijf kinderen behandeld met soortgelijk letsel, vertelt plastisch chirurg Arjan Damen. In alle gevallen moest de vinger worden geamputeerd. Damen: "Collega’s in het land zien dit ook vaker bij jongere kinderen. Misschien omdat meer kinderen ringetjes dragen."

Met Jessy gaat het naar omstandigheden goed, vertelt haar vader Bas: "De eerste weken liep ze met een handschoen uit schaamte. De laatste weken gaat het beter." Met Halloween kon Jessy zelfs al een grapje over haar geamputeerde lichaamsdeel maken. Ze zette er een nep-vinger op en deed alsof ze haar eigen vinger opat. Stoere meid!