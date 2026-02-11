Volg Hart van Nederland
Ziekenhuis in Dordrecht stelt operaties uit door griepgolf

Zorg

Vandaag, 12:48

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft enkele operaties uitgesteld vanwege een griepgolf. Door het hoge aantal grieppatiënten is het drukker dan normaal. Een woordvoerster van het ziekenhuis bevestigt woensdag berichtgeving van Rijnmond.

Er worden veel patiënten met griepklachten opgenomen. Ook blijven patiënten die eigenlijk naar huis mogen, vaak langer in het ziekenhuis. Zij wachten bijvoorbeeld op een plek in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. Die combinatie zorgt voor extra druk op de zorg.

Een nieuwe neusspray met antistoffen tegen griep blijkt veelbelovend. De spray werkt niet tegen één specifieke variant, maar tegen veel verschillende griepvirussen tegelijk:

Wetenschappers enthousiast over neusspray die griep onderschept
Wetenschappers enthousiast over neusspray die griep onderschept

Het gaat om de locaties in Dordrecht en Zwijndrecht. Urgente operaties, zoals ingrepen bij kinderen of oncologische behandelingen, gaan wel door.

Het ziekenhuis verwacht dat de drukte door griepgerelateerde klachten verder toeneemt, onder meer door de vakantieperiode en het carnaval.

Mogelijke griepepidemie

Landelijke cijfers van huisartsen over griep worden woensdagmiddag verwacht. Als die boven een vastgestelde grens uitkomen, is er sprake van een griepepidemie. Vorige week was dat al zo, maar pas na twee weken spreken gezondheidsinstanties officieel van een epidemie.

Door Redactie Hart van Nederland

