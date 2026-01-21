Aantal griepmeldingen neemt toe: heerst 'supergriep' straks in Nederland?

Het aantal mensen dat zich met griepklachten bij de huisarts meldt, neemt sinds het begin van het jaar weer toe. Dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar, maar mogelijk ook een voorbode van een griepepidemie. In Engeland en België wordt zelfs al weken gesproken van een 'supergriep': een uitzonderlijk venijnige griepvariant die buitensporig snel om zich heen grijpt. Moeten we ons in Nederland ook zorgen maken?

Het griepseizoen in Nederland piekt normaalgesproken in januari en februari. Vlak voor kerst nam het aantal meldingen echter ineens flink toe. Er werd gevreesd voor een vroege griepepidemie, maar de cijfers namen uiteindelijk weer af. Inmiddels is sinds het begin van het jaar weer sprake van een stijging.

Ted van Essen, griepexpert en voorzitter van de Nederlandse Immunisatie Stichting, vertelt tegen Hart van Nederland dat we nu opnieuw aan het begin van een griepepidemie staan. "Dat is vooral te zien aan de cijfers van mensen die met griep- en luchtwegklachten bij de huisarts komen", zegt hij. Ook het RIVM volgt de stijging op de voet, evenals de ziekenhuizen, waar het aantal meldingen ook toeneemt.

Supergriep

Maar, zegt Van Essen, er is geen reden tot paniek. "Het lijkt vooralsnog op een gewone griepepidemie zoals we die elk jaar hebben." Bij onze zuiderburen en in Engeland wordt echter wel gespeculeerd over een 'supergriepvariant'. "Het grootste verschil tussen de normale griep en deze supergriep is de ophef erover", legt Van Essen uit.

"In Engeland is de epidemie halverwege november al begonnen. Dat is eerder dan gebruikelijk, en de ziekenhuizen hadden daar geen rekening mee gehouden. Dat leidde tot een flinke toestroom van patiënten, die ook nog samenviel met stakingen bij het zorgpersoneel van de National Health Services (NHS)."

Het helpt niet dat de Engelse tabloids weinig ruimte lieten voor nuance, zegt Van Essen. "Die bladen schrijven graag in grote chocoladeletters en halen dingen uit de context. De term 'supergriep' doet het dan fantastisch."

'Vervelende' variant

Over een supergriepvariant hoeven we ons dus geen zorgen te maken, aldus Van Essen. Wel is geconstateerd dat het type griep dat dit seizoen rondgaat de "vervelende" variant is. "Elk jaar kijken we welk type griep zich verspreidt. Dit jaar blijkt het type H3N2 te zijn, dit is de variant die meer klachten geeft dan het andere type, H1N1."

Het blijft van belang dat kwetsbare groepen zich blijven vaccineren tegen griep, benadrukt Van Essen. Bij hen is de kans namelijk groot dat er na besmetting met het griepvirus complicaties optreden, zoals een hartinfarct of een longontsteking. Van Essen: "Na een besmetting met dit virus is de kans op een hartinfarct in de weken die volgen zes keer zo groot."