Nu al meer mazelenbesmettingen dan vorig jaar: dit is de oorzaak

Het aantal mazelenbesmettingen in Nederland is nu al hoger dan in heel vorig jaar. Het RIVM heeft dit jaar 209 meldingen binnengekregen, terwijl dat er in 2024 in totaal 203 waren. Vooral op basisscholen in steden als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Helmond slaat het virus toe. Kinderen onder de 10 jaar zijn het vaakst getroffen. Waar komt die toename vandaan?

Volgens het RIVM ligt de oorzaak niet in Nederland. "Mazelen komt veel voor in Europa en ook in landen als Marokko. Mensen reizen erheen, raken besmet en nemen het virus mee terug", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. Alle besmettingen zijn dan ook te herleiden naar het buitenland, benadrukt hij.

Bij mazelen heb je last van verkoudheid, koorts, rode vlekjes in je gezicht en op je lichaam en een verminderde weerstand. Het virus heeft een incubatietijd van tien dagen. "Dat betekent dat iemand al besmet kan zijn en anderen aansteekt, zonder het zelf te weten", zegt de woordvoerder.

Mazelen mee terug uit het buitenland

In Marokko is momenteel sprake van een flinke uitbraak. Ook Roemenië kampt met veel gevallen. Om risico’s te beperken heeft de GGD in Noord-Holland een voorlichtingsflyer verspreid binnen de Marokkaanse gemeenschap, onder meer via moskeeën en buurtmoeders. Het RIVM maakte woensdag bekend dat tot nu toe 25 patiënten de mazelen opliepen in Marokko, en drie mensen in Roemenië.

Wie met een baby naar een land wil reizen waar veel besmettingen zijn, kan ervoor kiezen het BMR-vaccin eerder te halen. Normaal wordt deze prik tegen bof, mazelen en rodehond met veertien maanden aangeboden, maar het kan in zulke gevallen tot zes maanden worden vervroegd.

Geen landelijke epidemie

Ondanks de hoge cijfers is er nog geen sprake van een landelijke epidemie. "We spreken van een griepepidemie wanneer er minimaal twee weken lang 58 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts gaan. Zo'n afspraak is er niet voor mazelen. We kijken bij de clusters of we ze kunnen herleiden en zien waar het vandaan komt. En dat is het geval", aldus het RIVM.

Het hoge aantal meldingen in het begin van dit jaar hoeft niet te betekenen dat er de rest van het jaar nog veel besmettingen zullen volgen, benadrukt het RIVM. "Clusters kunnen ook uitdoven. In Brabant zien we momenteel bijvoorbeeld al minder meldingen."

De laatste grote uitbraak was in 2013-2014. Nu zijn het vooral enkele ‘introducties’, waarbij het virus op vier plekken opdook en zich daaromheen verspreidde. Dankzij een hoge vaccinatiegraad komt mazelen in Nederland normaal weinig voor. Toch blijven risicogebieden bestaan, vooral waar de vaccinatiegraad lager ligt, zoals in de Biblebelt.

Hart van Nederland / ANP