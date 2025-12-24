Geen sprake van griepepidemie, aantal patiënten met griep daalt weer

Huisartsen zien een vermindering in het aantal patiënten met griepachtige klachten. Vorige week lag het aantal patiënten met griepverschijnselen nog op 40 per 100.000 inwoners, maar voor elke 100.000 inwoners gingen er afgelopen week 21 naar de huisarts met verschijnselen die op griep duiden. Dat blijkt uit huisartsendata van gezondheidsinstituut Nivel. Daarmee is het aantal patiënten met griepachtige klachten bijna gehalveerd.

Met de cijfers van vorige week werd gevreesd voor een vroege griepepidemie, maar die lijkt er voorlopig niet te komen. De grenswaarde die onderzoekers aanhouden voor een griepepidemie ligt op 46 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. Dat niveau moet dan wel zeker twee weken lang worden overschreden. Bovendien moeten monsters van patiënten met klachten dan bevestigen dat flink wat griepvirussen rondgaan.

Volgens de cijfers van huisartsen daalde het aantal patiënten onder kinderen van 0 tot en met 14 jaar en 65-plussers. Bij volwassenen tussen 15 en 44 steeg het aantal iets.

Influenzavirus

Huisartsen namen de afgelopen week 45 monsters af bij patiënten met griepklachten. Bij negen daarvan bleek het ook daadwerkelijk om het influenzavirus, in de volksmond bekend als griep, te gaan. Van die negen ging het vier maal om de beruchte H3N2-variant, die in Groot-Brittannië bekendstaat als de 'supergriep'. Dit nadat de nationale gezondheidsdienst NHS daarvoor waarschuwde.

In Nederland lijken griepvaccins effectief te zijn tegen deze variant, die hier ook al maanden rondgaat. H3N2 veroorzaakt meestal wel zwaardere klachten. De klachten lijken op een gewone verkoudheid, maar zijn heftiger. Ook zijn negen gevallen van het RS-virus bij het nemen van de monsters aangetroffen. Dit virus zorgt bij volwassenen voor milde verkoudheidsklachten, maar kan bij baby's gevaarlijke infecties aan de luchtwegen veroorzaken.

De vorige griepepidemie begon medio januari en duurde in totaal negen weken.