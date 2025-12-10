Volg Hart van Nederland
Zeker 2,2 miljoen mensen haalden een coronaprik, minder dan in 2024

Vandaag, 16:57

Meer dan 2,25 miljoen mensen hebben dit najaar een vaccinatie tegen het coronavirus gekregen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De opkomst is iets lager dan vorig jaar, toen er ruim 2,5 miljoen prikken werden gezet tijdens de najaarsronde.

De inentingscampagne begon half september en duurde tot 5 december. De prik was onder meer beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf 60 jaar. Bijna 42 procent van de mensen in die groep heeft zich laten vaccineren. Vorig jaar was dit rond de 47 procent.

Prik beschikbaar voor kwetsbare mensen

Behalve de 60-plussers konden ook vijftigers die ieder jaar een uitnodiging voor de griepprik ontvangen, een coronaprik krijgen. Dat geldt ook voor kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld een ernstige afweerstoornis. Mensen die in de zorg werken en daar contact hebben met kwetsbare patiënten, konden de prik ook krijgen. Verder was de inenting beschikbaar voor de naasten van kwetsbare mensen.

In de groep mensen die 80 tot en met 84 jaar oud zijn, is bijna 56 procent gevaccineerd. Vorig jaar was dit bijna 61 procent. De opkomst was dit jaar veel lager bij 60- tot en met 64-jarigen. Van die groep haalde dit jaar minder dan een kwart de prik.

In deze video vertelt Evert hoe het is als je leven plotseling stilvalt door corona en hoe hij stap voor stap probeert vooruit te komen.

Evert kampt al jaren met long covid: 'Ik leef in het nu'
2:26

Evert kampt al jaren met long covid: 'Ik leef in het nu'

Vaccinatiegraad per regio

In de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant was de opkomst relatief hoog. De vaccinatiegraad was juist vrij laag in de drie grootste steden, Friesland, Oost-Groningen, Overijssel en delen van Zuid-Limburg. Ook in de Biblebelt kregen weinig mensen een prik, met name in de gemeenten Urk en Staphorst.

Het RIVM verwacht dat er volgende herfst weer een vaccinatieronde tegen corona is. Daarover wordt in de loop van komend jaar meer bekend.

Door ANP

© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.