'Nieuwe neusspray tegen griep veelbelovend: werkt tegen meerdere virussen'

Zorg

Vandaag, 07:26 - Update: 33 minuten geleden

Een nieuwe neusspray met antistoffen tegen griep blijkt veelbelovend. De spray werkt niet tegen één specifieke variant, maar tegen veel verschillende griepvirussen tegelijk. Dat schrijft NRC op basis van nieuw onderzoek van Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers.

De spray bevat een antistof die griepvirussen al in de neus kan onderscheppen, precies op het punt waar het virus het lichaam binnenkomt. In proeven bij muizen en apen beschermde het middel goed tegen infectie. In een eerste test met mensen bleek de spray veilig.

Gevaarlijk virus

De antistoffen in de neusspray bleven urenlang actief in het neusslijmvlies. De 143 gezonde proefpersonen verdroegen het middel goed. Volgens de onderzoekers kan de spray in de toekomst helpen bij gewone griep, maar ook bij een uitbraak van een nieuw gevaarlijk virus. Verdere studies moeten dat bevestigen; de spray is dus nog niet te verkrijgen.

In Nederland overlijden jaarlijks zo'n 4.700 mensen aan de gevolgen van griep. Bestaande vaccins moeten elk jaar worden aangepast en werken vaak maar beperkt.

Door Redactie Hart van Nederland

