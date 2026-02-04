Jaarlijkse griepepidemie begint mogelijk volgende week, meldt het RIVM

Steeds meer mensen hebben griep onder de leden. Daardoor lijkt een epidemie in zicht, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mogelijk is er volgende week officieel sprake van een griepepidemie.

Vorige week gingen 51 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Dat aantal komt voor het eerst deze winter boven de grens voor een epidemie uit. Die ligt op 46 huisartsbezoeken per 100.000 mensen.

Een griepgolf treft sommige sectoren harder dan andere. Zo is het ieder jaar weer worstelen in het onderwijs en in de zorg. Eerder vertelde zorgmedewerker Arjan van den Broek tegen Hart van Nederland waar hij dan tegenaan loopt:

2:08 Zorg staat op instorten door griepgolf: 'We roepen om een oplossing, maar niemand luistert'

Onderzoekers kijken daarnaast hoe vaak het griepvirus wordt aangetroffen in afgenomen monsters. Griepachtige klachten kunnen namelijk ook door andere ziekteverwekkers worden veroorzaakt. In die monsters zien zij eveneens een toename van het griepvirus.

Volgende week mogelijk epidemie

Volgende week kan er officieel sprake zijn van een epidemie, wanneer de grenswaarde van huisartsbezoeken weer wordt overschreden. De meeste mensen met griep gaan niet naar de huisarts, maar er is altijd een minderheid van vooral kwetsbare mensen die dat wel doet. Daardoor geven deze cijfers een goede indruk van de verspreiding van griepvirussen.

Vorig jaar begon de griepepidemie officieel eind januari. Het hoogtepunt werd begin februari bereikt, met 118 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. Voor het eerst sinds 2020, toen het RIVM begon met het delen van deze gegevens, kwam dat cijfer boven de honderd uit. De epidemie was eind maart voorbij.