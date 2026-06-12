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Drie dagen kookadvies na bacterie in drinkwater rond Dordrecht

Zorg

Gisteren, 21:11

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Kookadvies de komende dagen voor mensen uit de omgeving van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In het drinkwater is namelijk de darmbacterie E. coli aangetroffen. Inwoners uit de regio hebben een sms-bericht gekregen met een waarschuwing.

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Het advies van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en de drinkwaterbedrijven Evides en Oasen is om het water minimaal drie minuten te koken. Daarna is het veilig om het water te nuttigen. De komende drie dagen moet het water gekookt blijven.

Inwoners van Apeldoorn werden begin oktober 2024 ook gewaarschuwd voor E. coli in het drinkwater. In de bovenstaande video is te zien hoe zij met het kookadvies omgingen.

Doorgaans onschuldig

E. coli is een bacterie die voorkomt in de darmen van mensen en doorgaans onschuldig is. Maar sommige varianten zijn schadelijk en kunnen diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen kan een besmetting gevaarlijk zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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