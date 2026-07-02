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Gynaecoloog verwekte zeker twee kinderen met eigen sperma

Gynaecoloog verwekte zeker twee kinderen met eigen sperma

Zorg

Vandaag, 12:37

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Een gynaecoloog van ziekenhuis Leyenburg in Den Haag heeft zijn eigen sperma gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Daardoor zijn zeker twee kinderen verwekt. Volgens het HagaZiekenhuis, de opvolger van het Leyenburg, is het handelen van de arts "onacceptabel".

Gynaecoloog Ed Goormans voerde tussen de jaren 70 en halverwege de jaren 80 kunstmatige inseminaties uit met gedoneerd sperma. In die periode gingen er al geruchten dat hij zijn eigen zaad daarvoor gebruikte, maar een externe commissie heeft dat toen niet aangetoond.

Nu pas naar buiten gebracht

In 2017 stapten oud-collega's van Goormans naar het ziekenhuis met nieuwe klachten. Hij stond zijn DNA af, maar wilde dat alleen doen als niet herleidbaar was dat het om hem ging. Door het onderzoek bleek in 2022 dat hij de biologische vader van ten minste twee kinderen was. Die kregen alleen wat algemene informatie over hem. Vanwege de afspraken met Goormans kregen ze niet te horen om wie het ging.

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Goormans is inmiddels overleden. In overleg met zijn nabestaanden hebben zijn donorkinderen nu alsnog gehoord dat hij hun biologische vader is. "Voor het HagaZiekenhuis werd het steeds duidelijker dat de bestaande afspraken met Goormans niet opwegen tegen het recht om te weten van wie je afstamt", laat het ziekenhuis weten.

Het HagaZiekenhuis heeft de zaak gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast moet een onafhankelijke commissie intern onderzoek gaan doen. Die staat onder leiding van Didi Braat, emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in Nijmegen. Zij deed eerder zulk onderzoek bij andere instellingen.

Door ANP

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