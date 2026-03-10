Gynaecoloog verwekte zeker 16 donorkinderen met eigen zaad

A. Schmoutziguer, de oud-gynaecoloog van het ziekenhuis Rijnstate die in de jaren 70 en 80 zijn eigen zaad gebruikte om vrouwen zwanger te maken, blijkt zeker zestien donorkinderen te hebben verwekt. Dat meldt het Arnhemse ziekenhuis maandag op basis van onafhankelijk onderzoek. Mogelijk zijn er meer donorkinderen van deze arts, en daarom doet het Arnhemse ziekenhuis een oproep aan ouders.

Om hoeveel donorkinderen het in totaal gaat en wat het motief van de man was, is volgens het ziekenhuis onduidelijk. Kortgeleden werkte de voormalige arts mee aan een DNA-onderzoek. Dat hij een erfelijke ziekte heeft kwam eind 2024 al naar voren. Deze aandoening heeft hij doorgegeven aan een aantal donorkinderen.

Eigen sperma gebruikt

In 2024 bekende Schmoutziguer dat hij zijn eigen sperma als donorzaad gebruikte, zonder dat wensouders dit wisten. Hij deed dit naar eigen zeggen als de donor niet kwam opdagen. In die tijd werkt nog gewerkt met vers zaad.

Hans Schoo, bestuurder van Rijnstate, zegt in een reactie dat het handelen van de arts 'onacceptabel' is. "Alle patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat een arts doet wat is afgesproken. In deze situatie is daarin veel misgegaan. We vinden het heel erg wat hier is gebeurd", aldus Schoo.

Gevolgen

De onderzoekscommissie concludeert dat Rijnstate zich te weinig heeft ingeleefd in de gevolgen voor donorkinderen en ouders. Er was vanuit het ziekenhuis te weinig betrokkenheid bij vragen die er leven. "Mensen hebben vaak het gevoel gehad dat hun vragen onbeantwoord bleven. Dat betreuren we", zegt Schoo.

Rijnstate roept mogelijke donorkinderen van de oud-gynaecoloog op om hun DNA te geven aan expertisecentrum Fiom.