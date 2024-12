Arts ziekenhuis Rijnstate in Arnhem verdacht van gebruik eigen sperma

Een voormalig arts van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate heeft mogelijk in de jaren tachtig eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken. Dit zou hij hebben gedaan via kunstmatige inseminatie. Het is onbekend om hoeveel verwekte kinderen het zou gaan, of in welke periode hij dit gedaan zou hebben.

De arts van het ziekenhuis is niet de eerste die verdacht wordt van het gebruik van eigen sperma. Sinds 2022 is het van steeds meer artsen bekend dat zij hun eigen zaad gebruiken (zie video).

De zaak is donderdag bekend geworden, zo laat het ziekenhuis weten. Het ziekenhuis gaat nu onderzoek uitvoeren. De arts ontkende eerst, maar zou het nu toegegeven hebben. Hij is niet meer werkzaam binnen het ziekenhuis. Het verhaal is doorgegeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Gynaecologen als Jan Karbaat uit Barendrecht, Jan Wildschut uit Zwolle en Henk Nagel uit Den Bosch zouden eerder ook hun eigen zaad hebben gebruikt tijdens kunstmatige inseminatie.

ANP