Donorkind vreest dat meer kinderen zaaddonor genmutatie hebben

In Nederland lopen waarschijnlijk nog meer kinderen rond die een hogere kans op kanker hebben door een genmutatie van hun donorvader. Dat vreest Stichting Donorkind. "Ik ben bang dat dit het topje van de ijsberg is", zegt voorzitter Ties van der Meer.

Meer Nederlanders hebben gebruikt gemaakt van een spermadonor. Zo kregen moeders Natalie en Suzanne samen een kind van 'massadonor' Jonathan. Toch spanden ze samen met Stichting Donorkind een kort geding aan tegen hem (zie bovenstaande video). Hij zou tegen de afspraken in contact proberen te zoeken met kinderen via zijn YouTube-kanaal.

Bij een vruchtbaarheidskliniek in België zijn meer dan vijftig kinderen verwekt met het sperma dat door een Deense man was gedoneerd. De man bleek een genetische afwijking te hebben. De kinderen werden verwekt bij zeker 37 vrouwen, van wie er twee in Nederland wonen.

Waarschuwing

In Nederland moeten donorkinderen de mogelijkheid hebben om de identiteit van hun biologische vader op te vragen. In België is donatie anoniem. "Sommige ouders hebben liever de fantasie dat de donor niet zoveel uitmaakt. Ze gaan dan naar België om de Nederlandse regels te omzeilen. Wensouders ondergraven zo de rechten van hun toekomstige kinderen. Helaas mag dat", zegt Van der Meer. Denemarken waarschuwde België eind 2023 al voor de genetische mutatie. Van der Meer zegt van Belgische collega's te hebben gehoord dat die waarschuwing ook naar Nederland is gestuurd. "Het lijkt erop dat dit sperma niet alleen naar Nederlandse koppels in België is gegaan, maar ook naar Nederlandse klinieken voor Nederlandse ouders. We zijn bang dat die melding gemist is."

Rechtszaak aanspannen

De kans is echter klein dat Donorkind of een ander een rechtszaak aanspant. Van der Meer: "Zulke zaken verjaren meestal na twaalf jaar. De oudste kinderen zijn in 2007 verwekt, die zijn ongeveer volwassen. Het wordt een bergopwaarts gevecht. Je moet een goede rechtsbijstandverzekering hebben." Stichting Donorkind doet een oproep aan ouders die tussen 2008 en 2018 een kind hebben gekregen via de European Sperm Bank om hun kliniek te benaderen. "Wacht niet tot je geïnformeerd wordt, je moet er zelf actief achteraan gaan. De kans is heel groot dat de kliniek je niet kan bereiken. En het is spelen met het leven van je kind. Dit is levensbelangrijk, voor je kinderen, maar ook voor je toekomstige kleinkinderen", zegt Van der Meer.

ANP