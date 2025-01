Ouders spannen kort geding aan tegen massa-spermadonor Jonathan: 'Hij probeert de kinderen te beïnvloeden'

De Nederlandse massa-spermadonor Jonathan Meijer moet dinsdag opnieuw voor de rechter verschijnen. Ouders en Stichting Donorkind hebben een kort geding aangespannen tegen de biologische vader van zeker 550 kinderen. Hij zou tegen de afspraken in contact proberen te zoeken met kinderen via zijn YouTube-kanaal. "Ook probeert hij de kinderen te beïnvloeden in zijn video's."

Moeders Natalie en Suzanne kregen samen een kind van Jonathan. Samen met Stichting Donorkind spannen ze nu het kort geding tegen hem aan. "We zijn in gesprek geweest, maar dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat", vertelt Natalie tegen Hart van Nederland.

Volgens haar probeert Jonathan via zijn YouTube-account contact te leggen met de kinderen, wat tegen de regels ingaat. Ook zou hij de kinderen proberen te beïnvloeden in de video's die hij speciaal voor hen maakt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"De enige weg is via de rechtbank. Hij schetst in zijn video's een negatief beeld van ouders. Ook probeert hij de kinderen te beïnvloeden. Ik vind het heel zorgwekkend", aldus Natalie. "Hij probeert zichzelf een rol binnen een gezin te geven, waar hij als donor geen recht op heeft."

Netflix-documentaire

In de documentaire The Man with 1000 Kids, die te zien is op Netflix, wordt het verhaal van Jonathan verteld. Zelfs na een gerechtelijk bevel om te stoppen met doneren ging hij onverminderd door. In de driedelige documentaire komen stellen aan het woord die met hem te maken kregen, waaronder ook Natalie en Suzanne.